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Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова
Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова - РИА Новости, 29.11.2021
Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова
Советская актриса Валентина Иванова, известная по фильму "Угрюм-река", скончалась на 78-м году жизни, говорится на официальном сайте Театра имени Ермоловой. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:22
2021-11-29T11:22
2021-11-29T11:54
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Советская актриса Валентина Иванова, известная по фильму "Угрюм-река", скончалась на 78-м году жизни, говорится на официальном сайте Театра имени Ермоловой."С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни <…> Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", — сказано в публикации.В театре выразили соболезнования семье артистки.Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Известна по фильмам "Угрюм-река", "Ложь на длинных ногах", "Лунные воды". С 1963 года и до самой кончины 22 ноября 2021-го служила в Театре Ермоловой.
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РИА Новости
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общество, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры, культура
11:22 29.11.2021 (обновлено: 11:54 29.11.2021)
Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова
Актриса Валентина Иванова, снявшаяся в фильме "Угрюм-река", умерла на 78-м году жизни