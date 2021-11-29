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Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова

Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова - РИА Новости, 29.11.2021

Умерла актриса из фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова

Советская актриса Валентина Иванова, известная по фильму "Угрюм-река", скончалась на 78-м году жизни, говорится на официальном сайте Театра имени Ермоловой. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:22

2021-11-29T11:22

2021-11-29T11:54

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Советская актриса Валентина Иванова, известная по фильму "Угрюм-река", скончалась на 78-м году жизни, говорится на официальном сайте Театра имени Ермоловой."С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни <…> Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", — сказано в публикации.В театре выразили соболезнования семье артистки.Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Известна по фильмам "Угрюм-река", "Ложь на длинных ногах", "Лунные воды". С 1963 года и до самой кончины 22 ноября 2021-го служила в Театре Ермоловой.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры, культура