https://ria.ru/20211129/interesy-1761316691.html

Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры"

Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры" - РИА Новости, 29.11.2021

Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры"

Российские виноградари и виноделы благодаря созданию ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" получат необходимую... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:39

2021-11-29T17:39

2021-11-29T17:39

общество

вино

пугачев

массандра (концерн)

виноделы

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские виноградари и виноделы благодаря созданию ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" получат необходимую защиту своих интересов, заявил РИА Новости гендиректор компании "Массандра" Алексей Пугачев.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере."Мы до сегодняшнего дня практически выживали поодиночке, как кто мог, и отрасль в целом сокращалась – сокращалось количество виноградников в гектарах, сокращался выпуск чисто российских вин – он подменялся розливом аргентинских, южноафриканских, испанских – любых, кроме российских", - сказал Пугачев."Думаю, с сегодняшнего дня мы возьмемся, как во всем мире, за защиту своего производителя, за защиту его интересов, и будет ставить во главу угла интересы наших российских виноградарей и виноделов", - подчеркнул глава "Массандры".А отвечая на вопрос о перспективах работы винодельческого объединения, он сказал: "Массандру" ждет замечательное будущее, тем более сейчас решается вопрос большой инвестиционной программы, именно в "Массандру". В результате будет суперсовременное предприятие, с достаточным количеством виноградников и в хорошем состоянии".

https://ria.ru/20211129/vinodely-1761314942.html

пугачев

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общество, вино, пугачев, массандра (концерн), виноделы, россия