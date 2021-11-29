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Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры"
Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры" - РИА Новости, 29.11.2021
Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры"
Российские виноградари и виноделы благодаря созданию ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" получат необходимую... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:39
2021-11-29T17:39
2021-11-29T17:39
общество
вино
пугачев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские виноградари и виноделы благодаря созданию ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" получат необходимую защиту своих интересов, заявил РИА Новости гендиректор компании "Массандра" Алексей Пугачев.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере."Мы до сегодняшнего дня практически выживали поодиночке, как кто мог, и отрасль в целом сокращалась – сокращалось количество виноградников в гектарах, сокращался выпуск чисто российских вин – он подменялся розливом аргентинских, южноафриканских, испанских – любых, кроме российских", - сказал Пугачев."Думаю, с сегодняшнего дня мы возьмемся, как во всем мире, за защиту своего производителя, за защиту его интересов, и будет ставить во главу угла интересы наших российских виноградарей и виноделов", - подчеркнул глава "Массандры".А отвечая на вопрос о перспективах работы винодельческого объединения, он сказал: "Массандру" ждет замечательное будущее, тем более сейчас решается вопрос большой инвестиционной программы, именно в "Массандру". В результате будет суперсовременное предприятие, с достаточным количеством виноградников и в хорошем состоянии".
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общество, вино, пугачев, массандра (концерн), виноделы, россия
Организация виноделов защитит интересы коллег, заявил глава "Массандры"
Гендиректор "Массандры" Пугачев заявил, что организация виноделов защитит интересы коллег
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Российские виноградари и виноделы благодаря созданию ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России
" получат необходимую защиту своих интересов, заявил РИА Новости гендиректор компании "Массандра
" Алексей Пугачев.
Российские виноградари и виноделы
на учредительном собрании ранее в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере.
"Мы до сегодняшнего дня практически выживали поодиночке, как кто мог, и отрасль в целом сокращалась – сокращалось количество виноградников в гектарах, сокращался выпуск чисто российских вин – он подменялся розливом аргентинских, южноафриканских, испанских – любых, кроме российских", - сказал Пугачев.
"Думаю, с сегодняшнего дня мы возьмемся, как во всем мире, за защиту своего производителя, за защиту его интересов, и будет ставить во главу угла интересы наших российских виноградарей и виноделов", - подчеркнул глава "Массандры".
А отвечая на вопрос о перспективах работы винодельческого объединения, он сказал: "Массандру" ждет замечательное будущее, тем более сейчас решается вопрос большой инвестиционной программы, именно в "Массандру". В результате будет суперсовременное предприятие, с достаточным количеством виноградников и в хорошем состоянии".