https://ria.ru/20211129/gumenyuk-1761198329.html
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 29.11.2021
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до февраля 2022 года арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T05:54
2021-11-29T05:54
2021-11-29T05:55
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до февраля 2022 года арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда.Фрунзенский районный суд 5 октября арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллионов рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Защита экс-мэра подала жалобу на его арест, Приморский краевой суд отклонил ее."По ходатайству следователя суд ему продлил меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллионов рублей, отмечали в региональном СУСК. Вину бывший мэр отрицает.
https://ria.ru/20211005/gumenyuk-1753129082.html
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд
05:54 29.11.2021 (обновлено: 05:55 29.11.2021)
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд продлил арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка до февраля 2022 года