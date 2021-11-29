https://ria.ru/20211129/granata-1761234496.html
В Подмосковье оцепили жилой дом из-за гранаты на двери квартиры
В Подмосковье оцепили жилой дом из-за гранаты на двери квартиры - РИА Новости, 29.11.2021
В Подмосковье оцепили жилой дом из-за гранаты на двери квартиры
Правоохранители оцепили многоэтажный жилой дом в подмосковной Коломне после обнаружения на двери одной из квартир гранаты РГД-5, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:50
2021-11-29T11:50
2021-11-29T11:59
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители оцепили многоэтажный жилой дом в подмосковной Коломне после обнаружения на двери одной из квартир гранаты РГД-5, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, гранату на двери одной из квартир на улице Спирина, 4а обнаружил сосед по лестничной площадке, который и вызвал полицию. Сейчас жилой дом оцеплен."Граната привязана к ручке двери, вся конструкция напоминает растяжку. Предварительно, в самой квартире сейчас никого нет. Ждут кинологов", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210311/otseplenie-1600745340.html
коломна
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье)
11:50 29.11.2021 (обновлено: 11:59 29.11.2021)
В Подмосковье оцепили жилой дом из-за гранаты на двери квартиры
В Коломне оцепили многоэтажку из-за висящей на двери квартиры гранаты РГД-5