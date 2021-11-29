https://ria.ru/20211129/gradskiy-1761328644.html
Градский успел жениться перед смертью
СМИ: Градский перед смертью успел жениться - РИА Новости, 29.11.2021
Градский успел жениться перед смертью
Певец и композитор Александр Градский женился на актрисе Марине Коташенко за несколько недель до смерти, сообщил МК со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:42
2021-11-29T19:42
2021-11-29T21:01
александр градский
умер александр градский
шоубиз
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Александр Градский женился на актрисе Марине Коташенко за несколько недель до смерти, сообщил МК со ссылкой на источник.Пара была вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, однако до недавнего времени не оформляли брак официально."По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым", — говорится в публикации.Теперь Коташенко имеет законные права на наследство музыканта.Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
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РИА Новости
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"Как молоды мы были": умер Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос".
2021-11-29T19:42
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александр градский, умер александр градский, россия
19:42 29.11.2021 (обновлено: 21:01 29.11.2021)
СМИ: Градский перед смертью успел жениться
МК: за месяц до смерти композитор Александр Градский вступил в брак с Мариной Коташенко