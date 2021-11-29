https://ria.ru/20211129/gossluzhaschie-1761257677.html
Путин продлил сроки работы госслужащих на должностях в порядке ротации
Путин продлил сроки работы госслужащих на должностях в порядке ротации - РИА Новости, 29.11.2021
Путин продлил сроки работы госслужащих на должностях в порядке ротации
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:29
2021-11-29T13:29
2021-11-29T13:29
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти должности в порядке ротации.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее этот срок равнялся пяти годам. Подписанный закон продлевает его до десяти лет. Как отмечали авторы инициативы, ранее условия ротации были связаны с рядом сложностей, в частности, переездом каждые пять лет в другой населенный пункт, и как следствие, вели к потере квалифицированных кадров и снижению эффектности их работы.Согласно документу, для продления срока работы на должности в порядке ротации необходимо будет письменное согласие этого госслужащего, а также решение комиссии по урегулированию конфликта интересов. При этом новая должность должна быть с не меньшим окладом, чем прежняя.
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общество, владимир путин, россия
Путин продлил сроки работы госслужащих на должностях в порядке ротации
Путин подписал закон о продлении срока работы госслужащих на должностях в порядке ротации