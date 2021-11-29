https://ria.ru/20211129/google-1761313935.html

Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона за запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона за запрещенный контент - РИА Новости, 29.11.2021

Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона за запрещенный контент

Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию Google еще на три миллиона рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:27

2021-11-29T17:27

2021-11-29T18:57

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию Google еще на три миллиона рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сообщила она.По другому протоколу компанию обязали выплатить еще миллион рублей, добавила Гуринчук.В общей сложности сумма штрафов Google выросла до 44 миллионов рублей. Их причинами стали неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах внутри страны.В конце октября компания объявила, что выплатила все штрафы, которые уже вступили в силу на тот момент.

https://ria.ru/20211126/shtraf-1760865833.html

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технологии, москва, google, россия