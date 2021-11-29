https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html
В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Германия находится в "регулярном и конструктивном" контакте с властями США по теме "Северного потока — 2", по-прежнему отвергает применение санкций против... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:34
2021-11-29T14:34
2021-11-29T14:41
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия находится в "регулярном и конструктивном" контакте с властями США по теме "Северного потока — 2", по-прежнему отвергает применение санкций против союзников, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Могу по этому этому поводу сказать, что руководители отделов МИД и министерства энергетики недавно были в Вашингтоне и провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса. Мы находимся в тесном контакте с администрацией США по реализации совместного заявления (по энергетической безопасности и "Северному потоку — 2" - ред.), и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте", - заявил Бургер на брифинге в понедельник, комментируя сообщения СМИ о призыве ФРГ.
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в мире, сша, германия, мид германии, вашингтон (город), северный поток — 2, кристофер бургер
14:34 29.11.2021 (обновлено: 14:41 29.11.2021)
В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
В МИД Германии рассказали о конструктивном диалоге с США по "Северному потоку — 2"