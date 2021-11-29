https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html

В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"

В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"

Германия находится в "регулярном и конструктивном" контакте с властями США по теме "Северного потока — 2", по-прежнему отвергает применение санкций против... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:41

в мире

сша

германия

мид германии

вашингтон (город)

северный поток — 2

кристофер бургер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e7dd4740858e40884b4e0734b6ddf8f.jpg

БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия находится в "регулярном и конструктивном" контакте с властями США по теме "Северного потока — 2", по-прежнему отвергает применение санкций против союзников, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Могу по этому этому поводу сказать, что руководители отделов МИД и министерства энергетики недавно были в Вашингтоне и провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса. Мы находимся в тесном контакте с администрацией США по реализации совместного заявления (по энергетической безопасности и "Северному потоку — 2" - ред.), и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте", - заявил Бургер на брифинге в понедельник, комментируя сообщения СМИ о призыве ФРГ.

https://ria.ru/20211129/davlenie-1761261107.html

сша

германия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, германия, мид германии, вашингтон (город), северный поток — 2, кристофер бургер