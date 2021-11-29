https://ria.ru/20211129/germaniya-1761274302.html

В МИД Германии отвергли санкции против "Северного потока — 2"

В МИД Германии отвергли санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД Германии отвергли санкции против "Северного потока — 2"

Берлин принципиально отвергает экономические ограничения против союзников, поэтому в его призыве к Вашингтону отказаться от санкций против "Северного потока —... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:32

2021-11-29T14:32

2021-11-29T16:35

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БЕРЛИН, 29 ноя — РИА Новости. Берлин принципиально отвергает экономические ограничения против союзников, поэтому в его призыве к Вашингтону отказаться от санкций против "Северного потока — 2" нет "ничего удивительного". Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Накануне портал Axios со ссылкой на документы написал, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.Бургер подчеркнул, что позиция ФРГ по этому поводу остается неизменной.Он отметил, что руководители отделов МИД и Министерства энергетики Германии недавно были в Вашингтоне и провели переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса."Мы <...> в тесном контакте <...> по реализации совместного заявления (по энергетической безопасности и "Северному потоку 2". — Прим. ред.) и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте", — сказал Бургер на брифинге.На прошлой неделе в силу вступили американские санкции против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с магистралью. Позднее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит проводить политику экономических ограничений. Конгрессмены настаивают на том, чтобы принять поправки к оборонному бюджету США на 2022 год, содержащие санкции против "Северного потока — 2".Как пишут американские СМИ, в администрации президента Джо Байдена, напротив, хотят через демократов в конгрессе исключить санкции из бюджета и не допустить введения финансовых ограничений для немецких фирм."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211129/davlenie-1761261107.html

https://ria.ru/20211129/potok-1761228017.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-29T14:32 true PT2M30S

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в мире, сша, германия, мид германии, украина, вашингтон (город), северный поток — 2, кристофер бургер