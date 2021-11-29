https://ria.ru/20211129/gazprom-1761214096.html
Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей
Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2021
Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в январе-сентябре 2021 года составила 1,58 триллиона рублей против убытка в 202,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:13
2021-11-29T10:13
2021-11-29T10:14
экономика
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в январе-сентябре 2021 года составила 1,58 триллиона рублей против убытка в 202,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,55 триллиона рублей против убытка в 218,4 миллиарда рублей годом ранее. Выручка от продаж выросла в 1,6 раза - до 6,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром
10:13 29.11.2021 (обновлено: 10:14 29.11.2021)
Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей