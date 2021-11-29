https://ria.ru/20211129/gazprom-1761214096.html

Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей

Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2021

Прибыль "Газпрома" за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в январе-сентябре 2021 года составила 1,58 триллиона рублей против убытка в 202,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:13

2021-11-29T10:13

2021-11-29T10:14

экономика

газпром

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в январе-сентябре 2021 года составила 1,58 триллиона рублей против убытка в 202,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,55 триллиона рублей против убытка в 218,4 миллиарда рублей годом ранее. Выручка от продаж выросла в 1,6 раза - до 6,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html

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2021

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экономика, газпром