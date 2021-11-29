https://ria.ru/20211129/gaz-1761214818.html

Экспортная цена газа для Европы выросла до 241 доллара за тысячу кубов

Экспортная цена газа для Европы выросла до 241 доллара за тысячу кубов - РИА Новости, 29.11.2021

Экспортная цена газа для Европы выросла до 241 доллара за тысячу кубов

Экспортная цена газа "Газпрома" для Европы по итогам января-сентября выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 241 доллар за тысячу кубометров, следует РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:18

2021-11-29T10:18

2021-11-29T10:58

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспортная цена газа "Газпрома" для Европы по итогам января-сентября выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 241 доллар за тысячу кубометров, следует из отчета компании.По итогам третьего квартала экспортная цена составила 313,4 доллара за тысячу кубометров - это почти в 2,7 раза больше, чем в третьем квартале 2020 года.В 2020 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года."Газпром" в августе повысил на 30% прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, - до 269,6 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html

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европа

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экономика, европа, газпром