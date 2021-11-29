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Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич - РИА Новости, 29.11.2021
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:57
2021-11-29T01:57
экономика
в мире
сербия
евросоюз
александр вучич
турецкий поток
северный поток — 2
россия
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, заявил президент Сербии Александр Вучич.В минувший четверг президент РФ Владимир Путин принял Вучича в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из "Турецкого потока"."Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем", - отметил Вучич.Ранее он сообщал, что при нынешней цене газа относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно - миллиард. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную Вучичем после встречи с Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе."Цену в 270 долларов я бы подписал, чтобы она у нас была всегда, но так не будет. Опять будем готовиться и бороться, чтобы быть лучшими, и гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ. Из всех остальных будем иметь самую благоприятную цену", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, при расчете стоимости поставок в Сербию применена "нефтяная формула", при том, что цена газа на бирже сейчас составляет 1065 долларов за 1000 кубических метров."А нефтяная формула при цене 82-83 доллара за баррель нефти дает 270-275 долларов за тысячу кубометров газа. Вопрос, будет ли так хорошо в 2024, если посмотрите анализы по фьючерсам и всему остальному – ситуация нелегкая", - подытожил глава сербского государства.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html
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экономика, в мире, сербия, евросоюз, александр вучич, турецкий поток, северный поток — 2, россия
01:57 29.11.2021
 
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заявил, что Россию выдавливают с рынка газа, хотя ЕС его не хватает

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В минувший четверг президент РФ Владимир Путин принял Вучича в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
"У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно – их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе. Семьдесят миллиардов кубометров газа не хватает Европе, 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по "Северному потоку 2". Но они его не запускают из-за давления США", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink.
По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из "Турецкого потока".
"Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем", - отметил Вучич.
Ранее он сообщал, что при нынешней цене газа относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно - миллиард. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную Вучичем после встречи с Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе.
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"Цену в 270 долларов я бы подписал, чтобы она у нас была всегда, но так не будет. Опять будем готовиться и бороться, чтобы быть лучшими, и гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ. Из всех остальных будем иметь самую благоприятную цену", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам, при расчете стоимости поставок в Сербию применена "нефтяная формула", при том, что цена газа на бирже сейчас составляет 1065 долларов за 1000 кубических метров.
"А нефтяная формула при цене 82-83 доллара за баррель нефти дает 270-275 долларов за тысячу кубометров газа. Вопрос, будет ли так хорошо в 2024, если посмотрите анализы по фьючерсам и всему остальному – ситуация нелегкая", - подытожил глава сербского государства.
Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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