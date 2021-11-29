https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html

Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич

Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич - РИА Новости, 29.11.2021

Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич

Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T01:57

2021-11-29T01:57

2021-11-29T01:57

экономика

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сербия

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александр вучич

турецкий поток

северный поток — 2

россия

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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, заявил президент Сербии Александр Вучич.В минувший четверг президент РФ Владимир Путин принял Вучича в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из "Турецкого потока"."Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем", - отметил Вучич.Ранее он сообщал, что при нынешней цене газа относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно - миллиард. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную Вучичем после встречи с Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе."Цену в 270 долларов я бы подписал, чтобы она у нас была всегда, но так не будет. Опять будем готовиться и бороться, чтобы быть лучшими, и гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ. Из всех остальных будем иметь самую благоприятную цену", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, при расчете стоимости поставок в Сербию применена "нефтяная формула", при том, что цена газа на бирже сейчас составляет 1065 долларов за 1000 кубических метров."А нефтяная формула при цене 82-83 доллара за баррель нефти дает 270-275 долларов за тысячу кубометров газа. Вопрос, будет ли так хорошо в 2024, если посмотрите анализы по фьючерсам и всему остальному – ситуация нелегкая", - подытожил глава сербского государства.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html

https://ria.ru/20211128/uskorenie-1761149982.html

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экономика, в мире, сербия, евросоюз, александр вучич, турецкий поток, северный поток — 2, россия