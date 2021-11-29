https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич - РИА Новости, 29.11.2021
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:57
2021-11-29T01:57
2021-11-29T01:57
экономика
в мире
сербия
евросоюз
александр вучич
турецкий поток
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759522411_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_236bfd6592ae29d6e3a3bdead13a8393.jpg
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россию, в том числе с проектом "Северный поток 2", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, заявил президент Сербии Александр Вучич.В минувший четверг президент РФ Владимир Путин принял Вучича в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из "Турецкого потока"."Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем", - отметил Вучич.Ранее он сообщал, что при нынешней цене газа относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно - миллиард. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную Вучичем после встречи с Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе."Цену в 270 долларов я бы подписал, чтобы она у нас была всегда, но так не будет. Опять будем готовиться и бороться, чтобы быть лучшими, и гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ. Из всех остальных будем иметь самую благоприятную цену", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, при расчете стоимости поставок в Сербию применена "нефтяная формула", при том, что цена газа на бирже сейчас составляет 1065 долларов за 1000 кубических метров."А нефтяная формула при цене 82-83 доллара за баррель нефти дает 270-275 долларов за тысячу кубометров газа. Вопрос, будет ли так хорошо в 2024, если посмотрите анализы по фьючерсам и всему остальному – ситуация нелегкая", - подытожил глава сербского государства.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html
https://ria.ru/20211128/uskorenie-1761149982.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759522411_272:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_167a11f5fee35b2e14b2b0a2ec79b067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, сербия, евросоюз, александр вучич, турецкий поток, северный поток — 2, россия
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич заявил, что Россию выдавливают с рынка газа, хотя ЕС его не хватает
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россию
, в том числе с проектом "Северный поток 2
", выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе
не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, заявил президент Сербии Александр Вучич
.
В минувший четверг президент РФ Владимир Путин
принял Вучича в Сочи
, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии
сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
"У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно – их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе. Семьдесят миллиардов кубометров газа не хватает Европе, 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по "Северному потоку 2". Но они его не запускают из-за давления США", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink
.
По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии
до Венгрии
, по которому пошло топливо из "Турецкого потока
".
"Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем", - отметил Вучич.
Ранее он сообщал, что при нынешней цене газа относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно - миллиард. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную Вучичем после встречи с Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе.
"Цену в 270 долларов я бы подписал, чтобы она у нас была всегда, но так не будет. Опять будем готовиться и бороться, чтобы быть лучшими, и гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ
. Из всех остальных будем иметь самую благоприятную цену", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам, при расчете стоимости поставок в Сербию применена "нефтяная формула", при том, что цена газа на бирже сейчас составляет 1065 долларов за 1000 кубических метров.
"А нефтяная формула при цене 82-83 доллара за баррель нефти дает 270-275 долларов за тысячу кубометров газа. Вопрос, будет ли так хорошо в 2024, если посмотрите анализы по фьючерсам и всему остальному – ситуация нелегкая", - подытожил глава сербского государства.
Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину
и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море
до Германии
. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу
.