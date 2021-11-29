https://ria.ru/20211129/gakh-1761226045.html

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.11.2021

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:20

2021-11-29T11:20

2021-11-29T11:21

экономика

в мире

природный газ

европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.Цена ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии - 1121,7 доллара. По состоянию на 11.06 мск котировки растут на 7,6%, до 1104,2 доллара за тысячу кубометров. Примерно такая же динамика у январских и февральских фьючерсов: их цены растут на 7,5% и 9%, до 1108,6 и 1108,2 доллара за тысячу кубометров соответственно.За минувшую неделю, согласно расчетам РИА Новости, стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 4,5%, закрыв торги на отметке в 1025,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлом месяце средняя цена этих фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более, чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html

https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2