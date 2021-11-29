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Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.11.2021
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:20
2021-11-29T11:21
экономика
в мире
природный газ
европа
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.Цена ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии - 1121,7 доллара. По состоянию на 11.06 мск котировки растут на 7,6%, до 1104,2 доллара за тысячу кубометров. Примерно такая же динамика у январских и февральских фьючерсов: их цены растут на 7,5% и 9%, до 1108,6 и 1108,2 доллара за тысячу кубометров соответственно.За минувшую неделю, согласно расчетам РИА Новости, стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 4,5%, закрыв торги на отметке в 1025,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлом месяце средняя цена этих фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более, чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html
https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2
11:20 29.11.2021 (обновлено: 11:21 29.11.2021)
 
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе растет на 8% и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
Цена ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии - 1121,7 доллара. По состоянию на 11.06 мск котировки растут на 7,6%, до 1104,2 доллара за тысячу кубометров. Примерно такая же динамика у январских и февральских фьючерсов: их цены растут на 7,5% и 9%, до 1108,6 и 1108,2 доллара за тысячу кубометров соответственно.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 08:00
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
За минувшую неделю, согласно расчетам РИА Новости, стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 4,5%, закрыв торги на отметке в 1025,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлом месяце средняя цена этих фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более, чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
01:57
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаСеверный поток — 2
 
 
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