https://ria.ru/20211129/furgal-1761215245.html
Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд
Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд - РИА Новости, 29.11.2021
Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала решение слушать дело в подмосковном суде, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:23
2021-11-29T10:23
2021-11-29T10:39
москва
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:6:955:543_1920x0_80_0_0_7c39e73b9186f633dabb0a6cfada2b9e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала решение слушать дело в подмосковном суде, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд."Обжаловали решение. Теперь до 10 декабря Верховный суд будет ждать возражения на жалобы, не знаю, успеют ли рассмотреть в этом году", - сказал Довгий.Он отметил, что свидетелям по многим причинам было бы удобнее, если бы дело слушалось в Железнодорожном суде Хабаровского края."Если в прокуратуре не доверяют рассмотрению дела в Хабаровском крае, можно направить дело в Еврейскую автономную область или Амурскую, там такой же часовой пояс. Тем более одно из деяний, которое вменяется по версии следствия, совершено там", - добавил собеседник агентства.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал его адвокат в ноябре.
https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html
https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html
москва
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_1dc73e90bad5522ce54d7afe4c5f66fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала, хабаровский край
10:23 29.11.2021 (обновлено: 10:39 29.11.2021)
Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд
Защита экс-главы Хабаровского края Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
обжаловала решение слушать дело в подмосковном суде, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.
Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд.
"Обжаловали решение. Теперь до 10 декабря Верховный суд будет ждать возражения на жалобы, не знаю, успеют ли рассмотреть в этом году", - сказал Довгий.
Он отметил, что свидетелям по многим причинам было бы удобнее, если бы дело слушалось в Железнодорожном суде Хабаровского края.
"Если в прокуратуре не доверяют рассмотрению дела в Хабаровском крае, можно направить дело в Еврейскую автономную область
или Амурскую, там такой же часовой пояс. Тем более одно из деяний, которое вменяется по версии следствия, совершено там", - добавил собеседник агентства.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал его адвокат в ноябре.