https://ria.ru/20211129/furgal-1761215245.html

Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд

Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд - РИА Новости, 29.11.2021

Защита Фургала обжаловала направление дела в Люберецкий суд

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала решение слушать дело в подмосковном суде, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:23

2021-11-29T10:23

2021-11-29T10:39

москва

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:6:955:543_1920x0_80_0_0_7c39e73b9186f633dabb0a6cfada2b9e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала решение слушать дело в подмосковном суде, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд."Обжаловали решение. Теперь до 10 декабря Верховный суд будет ждать возражения на жалобы, не знаю, успеют ли рассмотреть в этом году", - сказал Довгий.Он отметил, что свидетелям по многим причинам было бы удобнее, если бы дело слушалось в Железнодорожном суде Хабаровского края."Если в прокуратуре не доверяют рассмотрению дела в Хабаровском крае, можно направить дело в Еврейскую автономную область или Амурскую, там такой же часовой пояс. Тем более одно из деяний, которое вменяется по версии следствия, совершено там", - добавил собеседник агентства.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал его адвокат в ноябре.

https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

москва

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала, хабаровский край