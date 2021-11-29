https://ria.ru/20211129/fraza-1761356339.html

Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"

Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции" - РИА Новости, 29.11.2021

Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"

Фраза руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:59

2021-11-29T21:59

2021-11-29T21:59

распространение коронавируса

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

telegram (приложение)

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Фраза руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по выявлению заболевших с помощью тестирования, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в ряде Telegram-каналов был опубликован фрагмент видеоинтервью главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко, которая, рассказывая о проводимых в регионе мерах по ограничению распространения коронавиурса, заявила: "Мы вычищаем нашу популяцию"."Фразу "вычищаем популяцию" руководитель управления употребила в контенте значительного увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. "Вычищаем от инфекций" имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение", - заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Нижегородская область входит в топ-15 субъектов России по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию (в регионе проведено более 4,8 миллиона исследований). "Именно тестирование помогает врачам четко понимать пациент с какой инфекцией перед ними, это особенно важно потому, что в регионе уже начали циркулировать вирусы гриппа. В настоящее время тесты делают всем больным с признаками ОРВИ, что позволяет проводить противоэпидемические мероприятия более эффективно и сохранить здоровье и жизнь граждан", - отметили в управлении.

https://ria.ru/20211129/qr-kod-1761298890.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19