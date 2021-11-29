Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/fraza-1761356339.html
Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"
Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции" - РИА Новости, 29.11.2021
Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"
Фраза руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:59
2021-11-29T21:59
распространение коронавируса
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
telegram (приложение)
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Фраза руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по выявлению заболевших с помощью тестирования, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в ряде Telegram-каналов был опубликован фрагмент видеоинтервью главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко, которая, рассказывая о проводимых в регионе мерах по ограничению распространения коронавиурса, заявила: "Мы вычищаем нашу популяцию"."Фразу "вычищаем популяцию" руководитель управления употребила в контенте значительного увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. "Вычищаем от инфекций" имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение", - заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Нижегородская область входит в топ-15 субъектов России по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию (в регионе проведено более 4,8 миллиона исследований). "Именно тестирование помогает врачам четко понимать пациент с какой инфекцией перед ними, это особенно важно потому, что в регионе уже начали циркулировать вирусы гриппа. В настоящее время тесты делают всем больным с признаками ОРВИ, что позволяет проводить противоэпидемические мероприятия более эффективно и сохранить здоровье и жизнь граждан", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20211129/qr-kod-1761298890.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_18e0a8e388d393a6ff7db6b2317a57a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19
21:59 29.11.2021
 
Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"

Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции" по COVID-ситуации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Фраза руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по выявлению заболевших с помощью тестирования, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде Telegram-каналов был опубликован фрагмент видеоинтервью главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко, которая, рассказывая о проводимых в регионе мерах по ограничению распространения коронавиурса, заявила: "Мы вычищаем нашу популяцию".
"Фразу "вычищаем популяцию" руководитель управления употребила в контенте значительного увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. "Вычищаем от инфекций" имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение", - заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Нижегородская область входит в топ-15 субъектов России по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию (в регионе проведено более 4,8 миллиона исследований). "Именно тестирование помогает врачам четко понимать пациент с какой инфекцией перед ними, это особенно важно потому, что в регионе уже начали циркулировать вирусы гриппа. В настоящее время тесты делают всем больным с признаками ОРВИ, что позволяет проводить противоэпидемические мероприятия более эффективно и сохранить здоровье и жизнь граждан", - отметили в управлении.
QR-код - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
16:23Распространение коронавируса
Омский оперштаб решил не вводить QR-коды в общественном транспорте
 
Распространение коронавирусаНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоTelegram (приложение)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотреблении
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
23:58Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
Лента новостейМолния
СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотребленииВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источникПентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"