Необычный маяк и мост над пропастью: лучшие фото исторических мест
Абсолютным победителем конкурса стал Стив Лидьард (Steve Liddiard), запечатлевший самобытный старинный маяк Уайтфорд-Пойнт в Уэльсе. Чугунная башня 1865 года постройки — единственная такого размера в Британии.
Абсолютным победителем конкурса стал Стив Лидьард (Steve Liddiard), запечатлевший самобытный старинный маяк Уайтфорд-Пойнт в Уэльсе. Чугунная башня 1865 года постройки — единственная такого размера в Британии.
Сделанное с помощью дрона фото обломков кораблей, которые столкнулись на реке Северн в 1960 году, принесло Иэну МакКаллуму (Iain McCallum) победу в категории "Там, где вершилась история".
Сделанное с помощью дрона фото обломков кораблей, которые столкнулись на реке Северн в 1960 году, принесло Иэну МакКаллуму (Iain McCallum) победу в категории "Там, где вершилась история".
Снимок Клифтонского подвесного моста в Бристоле на рассвете назвали лучшим в категории "Историческая Англия". Фотограф Сэм Байндинг (Sam Binding) каждое утро выгуливает здесь собаку, и однажды им открылось поистине волшебное зрелище.
Снимок Клифтонского подвесного моста в Бристоле на рассвете назвали лучшим в категории "Историческая Англия". Фотограф Сэм Байндинг (Sam Binding) каждое утро выгуливает здесь собаку, и однажды им открылось поистине волшебное зрелище.
Маяк на пирсе Винсента в Скарборо оказался для Эндрю Маккарена (Andrew McCaren) пропуском в финал конкурса исторической фотогрфии.
Маяк на пирсе Винсента в Скарборо оказался для Эндрю Маккарена (Andrew McCaren) пропуском в финал конкурса исторической фотогрфии.
Мехмет Масум Суэр (Mehmet Masum Suer), запечатлевший то, что осталось Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, дошел до финала в категории "Там, где вершилась история".
Мехмет Масум Суэр (Mehmet Masum Suer), запечатлевший то, что осталось Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, дошел до финала в категории "Там, где вершилась история".
Джулиан Эллиот (Julian Elliott) вошел в шорт-лист конкурса со снимком средневекового архитектурного ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде.
Джулиан Эллиот (Julian Elliott) вошел в шорт-лист конкурса со снимком средневекового архитектурного ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде.
Оригинальный взгляд на замок Бамборо в Нортумберленде помог Скотту Антклиффу (Scott Antcliffe) попасть в финал конкурса исторической фотографии.
Оригинальный взгляд на замок Бамборо в Нортумберленде помог Скотту Антклиффу (Scott Antcliffe) попасть в финал конкурса исторической фотографии.
Уэйн Бадж (Wayne Budge), запечатлевший мемориал "Атомный купол" в Хиросиме, вышел в финал в категории "Там, где вершилась история".
Уэйн Бадж (Wayne Budge), запечатлевший мемориал "Атомный купол" в Хиросиме, вышел в финал в категории "Там, где вершилась история".
Маяк на реке Кокиль в Орегоне, впервые зажженный 28 февраля 1896 года и предупреждавший моряков об опасных отмелях, помог Элизабет Хак (Elizabeth Hak) дойти до финала в категории "Там, где вершилась история".
Маяк на реке Кокиль в Орегоне, впервые зажженный 28 февраля 1896 года и предупреждавший моряков об опасных отмелях, помог Элизабет Хак (Elizabeth Hak) дойти до финала в категории "Там, где вершилась история".
Руины замка Корф на юге Англии обеспечили Сэму Байндингу (Sam Binding) выход в финал в категории "Там, где вершилась история".
Руины замка Корф на юге Англии обеспечили Сэму Байндингу (Sam Binding) выход в финал в категории "Там, где вершилась история".
Снимок Грэма Харриса (Graham Harries) из Припяти отобрали в финал в категории "Там, где вершилась история".
Снимок Грэма Харриса (Graham Harries) из Припяти отобрали в финал в категории "Там, где вершилась история".
Эвадрд Маккавана (Edward McCavana) стал финалистом в категории "Там, где вершилась история" благодаря крейсеру "Автора".
Эвадрд Маккавана (Edward McCavana) стал финалистом в категории "Там, где вершилась история" благодаря крейсеру "Автора".
Альфредо Коррао (Alfredo Corrao) вышел в финал в категории "Там, где вершилась история" с фотографией античного храма Геры в Пестуме.
Альфредо Коррао (Alfredo Corrao) вышел в финал в категории "Там, где вершилась история" с фотографией античного храма Геры в Пестуме.
Адрианов Вал вывел Кайли Блэр (Kayleigh Blair) в финал в категории "Там, где вершилась история".
Адрианов Вал вывел Кайли Блэр (Kayleigh Blair) в финал в категории "Там, где вершилась история".
Евгений Самученко вошел в шорт-лист конкурса Historic Photographer of the Year со снимком обломков американского самолета C-117D в Исландии.
Евгений Самученко вошел в шорт-лист конкурса Historic Photographer of the Year со снимком обломков американского самолета C-117D в Исландии.