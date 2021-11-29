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Туризм
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Необычный маяк и мост над пропастью: лучшие фото исторических мест
Необычный маяк и мост над пропастью: лучшие фото исторических мест - РИА Новости, 30.11.2021
Необычный маяк и мост над пропастью: лучшие фото исторических мест
Стали известны победители конкурса Historic Photographer of the Year 2021, в котором участвуют снимки достопримечательностей со всего света. Жюри оценивает... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-29T18:14
2021-11-30T01:18
фото
туризм
история
достопримечательности
греция
великобритания
фото - туризм
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Стали известны победители конкурса Historic Photographer of the Year 2021, в котором участвуют снимки достопримечательностей со всего света. Жюри оценивает оригинальность замысла, мастерство исполнения и учитывает историческое значение места. Кадры, захватывающие дух, — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, история, достопримечательности, греция, великобритания, фото - туризм, впечатления - туризм
18:14 29.11.2021 (обновлено: 01:18 30.11.2021)
 

Необычный маяк и мост над пропастью: лучшие фото исторических мест

Читать ria.ru в
Стали известны победители конкурса Historic Photographer of the Year 2021, в котором участвуют снимки достопримечательностей со всего света. Жюри оценивает оригинальность замысла, мастерство исполнения и учитывает историческое значение места. Кадры, захватывающие дух, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Steve Liddiard / Historic Photographer of the Year 2021

Абсолютным победителем конкурса стал Стив Лидьард (Steve Liddiard), запечатлевший самобытный старинный маяк Уайтфорд-Пойнт в Уэльсе. Чугунная башня 1865 года постройки — единственная такого размера в Британии.

Работа фотографа Steve Liddiard Whiteford Lighthouse, Gower, Wales, победившая в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
1 из 15

Абсолютным победителем конкурса стал Стив Лидьард (Steve Liddiard), запечатлевший самобытный старинный маяк Уайтфорд-Пойнт в Уэльсе. Чугунная башня 1865 года постройки — единственная такого размера в Британии.

© Фото : Steve Liddiard / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Iain McCallum / Historic Photographer of the Year 2021

Сделанное с помощью дрона фото обломков кораблей, которые столкнулись на реке Северн в 1960 году, принесло Иэну МакКаллуму (Iain McCallum) победу в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Iain McCallum Purton Hulks, победившая в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
2 из 15

Сделанное с помощью дрона фото обломков кораблей, которые столкнулись на реке Северн в 1960 году, принесло Иэну МакКаллуму (Iain McCallum) победу в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Iain McCallum / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021

Снимок Клифтонского подвесного моста в Бристоле на рассвете назвали лучшим в категории "Историческая Англия". Фотограф Сэм Байндинг (Sam Binding) каждое утро выгуливает здесь собаку, и однажды им открылось поистине волшебное зрелище.

Работа фотографа Sam Binding Clifton Suspension Bridge, победившая в категории Историческая Англия в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
3 из 15

Снимок Клифтонского подвесного моста в Бристоле на рассвете назвали лучшим в категории "Историческая Англия". Фотограф Сэм Байндинг (Sam Binding) каждое утро выгуливает здесь собаку, и однажды им открылось поистине волшебное зрелище.

© Фото : Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Andrew McCaren / Historic Photographer of the Year 2021

Маяк на пирсе Винсента в Скарборо оказался для Эндрю Маккарена (Andrew McCaren) пропуском в финал конкурса исторической фотогрфии.

Работа фотографа Andrew McCaren Scarborough Lighthouse, финалист в категории Main в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
4 из 15

Маяк на пирсе Винсента в Скарборо оказался для Эндрю Маккарена (Andrew McCaren) пропуском в финал конкурса исторической фотогрфии.

© Фото : Andrew McCaren / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Mehmet Masum Suer / Historic Photographer of the Year 2021

Мехмет Масум Суэр (Mehmet Masum Suer), запечатлевший то, что осталось Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, дошел до финала в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Mehmet Masum Suer Kingdom of Kommagene, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
5 из 15

Мехмет Масум Суэр (Mehmet Masum Suer), запечатлевший то, что осталось Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, дошел до финала в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Mehmet Masum Suer / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Julian Elliott / Historic Photographer of the Year 2021

Джулиан Эллиот (Julian Elliott) вошел в шорт-лист конкурса со снимком средневекового архитектурного ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде.

Работа фотографа Julian Elliott Shah-i-Zinda, Uzbekistan, финалист в категории Main в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
6 из 15

Джулиан Эллиот (Julian Elliott) вошел в шорт-лист конкурса со снимком средневекового архитектурного ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде.

© Фото : Julian Elliott / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Scott Antcliffe / Historic Photographer of the Year 2021

Оригинальный взгляд на замок Бамборо в Нортумберленде помог Скотту Антклиффу (Scott Antcliffe) попасть в финал конкурса исторической фотографии.

Работа фотографа Scott Antcliffe Bamburgh Castle, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
7 из 15

Оригинальный взгляд на замок Бамборо в Нортумберленде помог Скотту Антклиффу (Scott Antcliffe) попасть в финал конкурса исторической фотографии.

© Фото : Scott Antcliffe / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Wayne Budge / Historic Photographer of the Year 2021

Уэйн Бадж (Wayne Budge), запечатлевший мемориал "Атомный купол" в Хиросиме, вышел в финал в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Wayne Budge The Atomic Dome - Hiroshima, Japan, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
8 из 15

Уэйн Бадж (Wayne Budge), запечатлевший мемориал "Атомный купол" в Хиросиме, вышел в финал в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Wayne Budge / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Elizabeth Hak / Historic Photographer of the Year 2021

Маяк на реке Кокиль в Орегоне, впервые зажженный 28 февраля 1896 года и предупреждавший моряков об опасных отмелях, помог Элизабет Хак (Elizabeth Hak) дойти до финала в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Elizabeth Hak Coquille-Lighthouse, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
9 из 15

Маяк на реке Кокиль в Орегоне, впервые зажженный 28 февраля 1896 года и предупреждавший моряков об опасных отмелях, помог Элизабет Хак (Elizabeth Hak) дойти до финала в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Elizabeth Hak / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021

Руины замка Корф на юге Англии обеспечили Сэму Байндингу (Sam Binding) выход в финал в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Sam Binding Corfe Castle, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
10 из 15

Руины замка Корф на юге Англии обеспечили Сэму Байндингу (Sam Binding) выход в финал в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Graham Harries / Historic Photographer of the Year 2021

Снимок Грэма Харриса (Graham Harries) из Припяти отобрали в финал в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Graham Harries Pripyat, Chernobyl, Ukraine, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
11 из 15

Снимок Грэма Харриса (Graham Harries) из Припяти отобрали в финал в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Graham Harries / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Edward McCavana / Historic Photographer of the Year 2021

Эвадрд Маккавана (Edward McCavana) стал финалистом в категории "Там, где вершилась история" благодаря крейсеру "Автора".

Работа фотографа Edward McCavana Russian cruiser Aurora, St Petersburg, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
12 из 15

Эвадрд Маккавана (Edward McCavana) стал финалистом в категории "Там, где вершилась история" благодаря крейсеру "Автора".

© Фото : Edward McCavana / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Alfredo Corrao / Historic Photographer of the Year 2021

Альфредо Коррао (Alfredo Corrao) вышел в финал в категории "Там, где вершилась история" с фотографией античного храма Геры в Пестуме.

Работа фотографа Alfredo Corrao Temple of Hera II, Paestum, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
13 из 15

Альфредо Коррао (Alfredo Corrao) вышел в финал в категории "Там, где вершилась история" с фотографией античного храма Геры в Пестуме.

© Фото : Alfredo Corrao / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Kayleigh Blair / Historic Photographer of the Year 2021

Адрианов Вал вывел Кайли Блэр (Kayleigh Blair) в финал в категории "Там, где вершилась история".

Работа фотографа Kayleigh Blair Hadrians Wall, финалист в категории Где произошла история в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
14 из 15

Адрианов Вал вывел Кайли Блэр (Kayleigh Blair) в финал в категории "Там, где вершилась история".

© Фото : Kayleigh Blair / Historic Photographer of the Year 2021
© Фото : Yevhen Samuchenko / Historic Photographer of the Year 2021

Евгений Самученко вошел в шорт-лист конкурса Historic Photographer of the Year со снимком обломков американского самолета C-117D в Исландии.

Работа фотографа Yevhen Samuchenko 1973 US Navy C-117D, финалист в категории Main в фотоконкурсе Historic Photographer of the Year 2021
15 из 15

Евгений Самученко вошел в шорт-лист конкурса Historic Photographer of the Year со снимком обломков американского самолета C-117D в Исландии.

© Фото : Yevhen Samuchenko / Historic Photographer of the Year 2021
 
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