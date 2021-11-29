https://ria.ru/20211129/forum-1761210684.html
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме - РИА Новости, 29.11.2021
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на III Российском-Китайском энергетическом бизнес-форуме, рассказал глава "Роснефти", одного из организаторов... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:49
2021-11-29T09:49
2021-11-29T09:49
экономика
китай
игорь сечин
роснефть
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на III Российском-Китайском энергетическом бизнес-форуме, рассказал глава "Роснефти", одного из организаторов форума, Игорь Сечин."В этом году на полях форума между российскими и китайскими компаниями планируется подписание около 20 крупных соглашений в таких сферах, как поставки энергоресурсов, трансфер технологий, совместные исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование", - сказал Сечин, выступая на открытии форума.
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экономика, китай, игорь сечин, роснефть, россия
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на двустороннем энергетическом бизнес-форуме