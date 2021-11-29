https://ria.ru/20211129/fiyon-1761340301.html
Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона
Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона - РИА Новости, 29.11.2021
Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона
Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:54
2021-11-29T19:54
2021-11-29T19:54
в мире
париж
франция
франсуа фийон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/16/1543691662_0:431:1365:1199_1920x0_80_0_0_e88a8bd59fb0897034f0e3c74b8622fe.jpg
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс (AFP).Как отмечается, прокуратура настаивает, чтобы год из 5 лет Фийон отбывал наказание в тюрьме, остальные - на домашнем аресте с электронным браслетом.15 ноября в апелляционном суде Парижа начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция. Апелляционный процесс продлится до 30 ноября.
https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/16/1543691662_0:303:1365:1327_1920x0_80_0_0_97df2cde7c9e6ec69adc796603be4db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, франсуа фийон
Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона
Генпрокуратура Франции потребовала для экс-премьера Фийона пять лет лишения свободы
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости.
Генпрокуратура Франции
потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона
к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс
(AFP).
Как отмечается, прокуратура настаивает, чтобы год из 5 лет Фийон отбывал наказание в тюрьме, остальные - на домашнем аресте с электронным браслетом.
15 ноября в апелляционном суде Парижа
начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.
В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.
Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция. Апелляционный процесс продлится до 30 ноября.