https://ria.ru/20211129/fiyon-1761340301.html

Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона

Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона - РИА Новости, 29.11.2021

Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Фийона

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:54

2021-11-29T19:54

2021-11-29T19:54

в мире

париж

франция

франсуа фийон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/16/1543691662_0:431:1365:1199_1920x0_80_0_0_e88a8bd59fb0897034f0e3c74b8622fe.jpg

ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс (AFP).Как отмечается, прокуратура настаивает, чтобы год из 5 лет Фийон отбывал наказание в тюрьме, остальные - на домашнем аресте с электронным браслетом.15 ноября в апелляционном суде Парижа начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция. Апелляционный процесс продлится до 30 ноября.

https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, франсуа фийон