https://ria.ru/20211129/evrosoyuz-1761227001.html

США, Британия и Польша хотят разрушить Евросоюз, заявил Лукашенко

США, Британия и Польша хотят разрушить Евросоюз, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.11.2021

США, Британия и Польша хотят разрушить Евросоюз, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:25

2021-11-29T11:25

2021-11-29T12:46

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евросоюз

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз."Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши – ред.) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам военной безопасности. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.Лукашенко добавил, что "американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними".Он также обратил внимание, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке."Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал белорусский президент.В этой связи он высказал уверенность, что "не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом"."И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза, миллиарды долларов евро - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - резюмировал Лукашенко.

https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761228313.html

https://ria.ru/20211129/belorussiya-1761228178.html

сша

великобритания

польша

белоруссия

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в мире, сша, великобритания, польша, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко