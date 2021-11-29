https://ria.ru/20211129/dud-1761263417.html

Мосгорсуд отклонил жалобу Дудя на штраф за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд отклонил жалобу Дудя на штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 29.11.2021

Мосгорсуд отклонил жалобу Дудя на штраф за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд признал законным решение о штрафе блогеру Юрию Дудю по административному делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:44

2021-11-29T13:44

2021-11-29T13:44

шоубиз

происшествия

общество

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

юрий дудь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о штрафе блогеру Юрию Дудю по административному делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Ранее Зюзинский райсуд назначил Дудю штраф в 100 тысяч рублей за его интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Дудя признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета").Моргенштерн ранее сам был оштрафован 100 тысяч рублей из-за пропаганды наркотиков в двух композициях. Кроме того, аналогичный протокол поступил в суд на рэпера Элджея.Недавно председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.

https://ria.ru/20211122/eldzhey-1760144905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), юрий дудь