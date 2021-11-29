https://ria.ru/20211129/dtp-1761210790.html

На Кубани произошло ДТП с грузовиком и пятью легковушками

На Кубани произошло ДТП с грузовиком и пятью легковушками - РИА Новости, 29.11.2021

На Кубани произошло ДТП с грузовиком и пятью легковушками

ДТП с грузовиком и 5 легковушками, в котором, по предварительным данным, имеются пострадавшие, произошло на трассе Краснодар-Кропоткин, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:49

2021-11-29T09:49

2021-11-29T11:03

происшествия

кропоткин

краснодарский край

лабинский район

авто

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. ДТП с грузовиком и 5 легковушками, в котором, по предварительным данным, имеются пострадавшие, произошло на трассе Краснодар-Кропоткин, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."29.11.2021 МО Усть – Лабинский район, на автодороге Краснодар – Кропоткин, 38 км (район станицы Воронежкая), произошло ДТП с участием грузового и 5 легковых автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. Все доставлены в медицинские учреждения для обследования", - сообщила пресс-служба ведомства утром в понедельник.Движение на автодороге не перекрывалось, его регулируют сотрудники ГИБДД, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211127/dtp-1761000743.html

кропоткин

краснодарский край

лабинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кропоткин, краснодарский край, лабинский район, авто