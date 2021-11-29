https://ria.ru/20211129/donbass-1761271791.html

МИД Германии отметил рост нарушений перемирия в Донбассе

МИД Германии отметил рост нарушений перемирия в Донбассе - РИА Новости, 29.11.2021

МИД Германии отметил рост нарушений перемирия в Донбассе

Германия отмечает рост числа нарушений перемирия в Донбассе и ограничения работы наблюдателей ОБСЕ, рассчитывает обсудить темы в рамках министерской встречи... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:17

2021-11-29T14:17

2021-11-29T14:17

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия отмечает рост числа нарушений перемирия в Донбассе и ограничения работы наблюдателей ОБСЕ, рассчитывает обсудить темы в рамках министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.По его словам, и.о. министра иностранных дел Хайко Маас примет участие в СМИД ОБСЕ 2-3 декабря, где будет обсуждаться ситуация на Украине. "Там значительно выросло число нарушений перемирия в последнее время, а наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приходится иметь дело с серьезными ограничениями своей деятельности и передвижений", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.До этого Маас посетит Ригу для участия во встрече министров иностранных дел НАТО."Состоится ряд рабочих заседаний, во вторник речь будет идти о ситуации на Украине и у ее границ, а также предусмотрены дискуссии по темам разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения и стратегической концепции альянса. На второй день, в среду, министры НАТО встретятся с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Темами будут прежде всего актуальное развитие событий и процесс реформ", - заявил Бургер.

https://ria.ru/20211128/gaubitsa-1761176223.html

украина

грузия

рига

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