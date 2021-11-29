https://ria.ru/20211129/donbass-1761263768.html
Песков отказался комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу
Песков отказался комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу - РИА Новости, 29.11.2021
Песков отказался комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:44
2021-11-29T13:44
2021-11-29T14:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины.Пескова попросили прокомментировать информацию источников о том, что президент Турции Тайип Эрдоган якобы предложил президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести в Турции трехсторонней саммит для обсуждения урегулирования на востоке Украины."Нет, я источники не комментирую никак", - сказал журналистам Песков."Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны - представители самопровозглашенных республик", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности трехстороннего российско-украинско-турецого саммита по Донбассу.
https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html
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в мире, киев, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
13:44 29.11.2021 (обновлено: 14:39 29.11.2021)
Песков отказался комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу