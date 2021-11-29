https://ria.ru/20211129/davlenie-1761266059.html
В Москве ожидается рекордно низкое давление
В Москве ожидается рекордно низкое давление - РИА Новости, 29.11.2021
В Москве ожидается рекордно низкое давление
Атмосферное давление в Москве во вторник опустится до 712 миллиметров ртутного столба и может занять вторую строчку по рекорду ноября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:53
2021-11-29T13:53
2021-11-29T15:40
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погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве во вторник опустится до 712 миллиметров ртутного столба и может занять вторую строчку по рекорду ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате прохождения через Центральную Россию очень глубокой циклонической "воронки" к 07.00 утра 30 ноября показания московских барометров рухнут до рекордно низких показателей – 712 миллиметров ртутного столба и будут держаться на таком уровне 2 часа, а значит, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 миллиметров ртутного столба). Это на 33-35 единиц ниже нормы", - сказал Тишковец.По его словам, для всего ноября этот результат в рейтинге рекордно низкого атмосферного давления займет 2-строчку, уступив только 25 ноября, когда было 709 миллиметров ртутного столба."При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание "мушек" в глазах, тошнота", - отметил синоптик.Он добавил, что днем атмосферное давление станет расти и к вечеру составит 719 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода
13:53 29.11.2021 (обновлено: 15:40 29.11.2021)
В Москве ожидается рекордно низкое давление
Атмосферное давление в Москве во вторник упадет до 712 миллиметров ртутного столба
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Атмосферное давление в Москве
во вторник опустится до 712 миллиметров ртутного столба и может занять вторую строчку по рекорду ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В результате прохождения через Центральную Россию очень глубокой циклонической "воронки" к 07.00 утра 30 ноября показания московских барометров рухнут до рекордно низких показателей – 712 миллиметров ртутного столба и будут держаться на таком уровне 2 часа, а значит, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 миллиметров ртутного столба). Это на 33-35 единиц ниже нормы", - сказал Тишковец.
По его словам, для всего ноября этот результат в рейтинге рекордно низкого атмосферного давления займет 2-строчку, уступив только 25 ноября, когда было 709 миллиметров ртутного столба.
"При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание "мушек" в глазах, тошнота", - отметил синоптик.
Он добавил, что днем атмосферное давление станет расти и к вечеру составит 719 миллиметров ртутного столба.