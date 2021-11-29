https://ria.ru/20211129/davlenie-1761261107.html

В Кремле призвали США не давить ни на кого из-за "Северного потока — 2"

В Кремле призвали США не давить ни на кого из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.11.2021

В Кремле призвали США не давить ни на кого из-за "Северного потока — 2"

В Кремле считают очень важным, чтобы США не оказывали ни на кого давление во время сертификации "Северного потока 2", сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:36

2021-11-29T13:36

2021-11-29T13:36

в мире

сша

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Кремле считают очень важным, чтобы США не оказывали ни на кого давление во время сертификации "Северного потока 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не думаю, что эта тема высоко стоит в повестке дня наших двусторонних контактов, потому что, собственно, сейчас фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации объекта инфраструктурного, очень важного для всей Европы, и все остальное, собственно, не должно волновать Соединенные Штаты Америки. Очень важно, конечно, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали ни на кого давления в связи с реализацией продолжающейся сертификации этого проекта", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли проект "Северный поток 2" стоять на повестке встречи Путина и Байдена. Песков не исключил того, что Путин мог бы обозначить на этой встрече свою позицию по данному вопросу.

https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html

сша

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в мире, сша, северный поток — 2, россия