https://ria.ru/20211129/davlenie-1761236110.html

Назван любимый россиянами "суперпродукт", снижающий давление

Назван "суперпродукт", помогающий снизить давление - РИА Новости, 29.11.2021

Назван любимый россиянами "суперпродукт", снижающий давление

Здоровая диета и включение в рацион свеклы способны предотвратить повышение артериального давления до опасно высокого уровня, пишет Daily Express. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:57

2021-11-29T11:57

2021-11-29T12:20

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Здоровая диета и включение в рацион свеклы способны предотвратить повышение артериального давления до опасно высокого уровня, пишет Daily Express.Автор статьи Миранда Слейд отметила, что гипертония — "тихий убийца", нередко приводящий к инфарктам и инсультам. Употребление некоторых продуктов, особенно богатых солью и насыщенными жирами, может пагубно сказаться на давлении. Но есть и такая еда, которая способна его стабилизировать."Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно", — пояснила она.По ее мнению, лучше всего при гипертонии помогает свекольный сок, хотя польза от этого овоща весома при любом способе употребления. Участникам одного из исследований предлагали выпивать по 250 миллилитров сока и съедать по 250 граммов запеченной свеклы в течение двух недель. В результате всего за полмесяца показатели у них "значительно" понизились.Ранее специалисты из Гарвардской медицинской школы назвали способ понизить давление "за пару часов". Эксперимент показал, что регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии. Эффект достигался за счет содержащихся в ягоде антоцианов — уникального антиоксиданта, улучшающего функционирование эндотелиальных клеток в организме, которые, в свою очередь, необходимы для регуляции кровотока и артериального давления.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211128/frukt-1761116661.html

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общество, здоровье - общество