https://ria.ru/20211129/bosfor-1761287611.html

Движение по Босфору приостановили из-за ветра

Движение по Босфору приостановили из-за ветра - РИА Новости, 29.11.2021

Движение по Босфору приостановили из-за ветра

Движение судов по проливу Босфор приостановлено из-за сильного ветра, заявил РИА Новости представитель управления береговой охраны Турции. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:26

2021-11-29T15:26

2021-11-29T16:34

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Движение судов по проливу Босфор приостановлено из-за сильного ветра, заявил РИА Новости представитель управления береговой охраны Турции."Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства. Он затруднился прогнозировать время возобновления движения по проливу.По данным телеканала NTV, по этой же причине шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

https://ria.ru/20211129/veter-1761285775.html

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турция, босфор, в мире, стамбул, новости - туризм