https://ria.ru/20211129/biznes-1761352469.html

Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом

Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом - РИА Новости, 29.11.2021

Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом

Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что намерен регулярно встречаться с бизнесом для обсуждения возникающих проблем. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:21

2021-11-29T21:21

2021-11-29T21:21

республика мордовия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что намерен регулярно встречаться с бизнесом для обсуждения возникающих проблем.Глава Мордовии в понедельник провел совещание по вопросам взаимодействия с бизнесом, где подвел итоги работы по проблемам, высказанным предпринимателями в сентябре на встрече с руководителем региона. Тогда Здунов дал ряд поручений правительству республики, органам местного управления и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе."Исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал об организации консультационной поддержки по вопросам импорта, а также грантовой поддержке для IT-компаний, разрабатывающих туристические IT-проекты. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Кечайкин доложил, как идет внедрение цифрового сервиса по подаче и обработке заявок по программе "Агростартап". Также он сообщил, что Минсельхоз России с 2022 года запускает проект по стимулированию производства картофеля и овощей. В январе Минсельхоз республики начнет отбор участников грантовой поддержки", - говорится в сообщении.Участники совещания обсудили формирование реестра муниципальных объектов, предлагаемых для аренды предпринимателям, а также льготные условия предоставления муниципального недвижимого имущества. Врио главы Саранска Илья Соколов сообщил, что совет депутатов городского округа принял решение о применении понижающего коэффициента при предоставлении в аренду муниципального имущества самозанятым гражданам.Руководитель УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова проинформировала главу республики, как в налоговых органах работает система одного окна для консультирования субъектов среднего предпринимательства. Здунов поручил провести опрос среди предпринимателей, насколько эффективно функционирует эта система."По всем вопросам, которые бизнес поднимал в сентябре на встрече с главой Мордовии, были найдены решения. В том числе разрешена ситуация с площадкой семейного отдыха рядом с ТК "Макс" на Юго-Западе, которую хотели демонтировать из-за того, что земельный участок под ней является федеральной собственностью. Сейчас вопрос о сносе не стоит – внесены изменения в проект межевания территории, и земля под площадкой будет безвозмездно передана в муниципальную собственность. Также найдено решение о предоставлении земельного участка под расширение конноспортивной базы в Лямбирском районе", - отмечается в сообщении.Сейчас по поручению Здунова завершается работа по утверждению состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе республики. "Этот орган позволит повысить эффективность взаимодействия бизнеса и органов власти и оперативно находить пути решения проблемных вопросов", - подчеркнул руководитель Мордовии."С бизнесом продолжим регулярно встречаться", - заявил Здунов, который раз в квартал проводит личные встречи с бизнес-сообществом. Очередная встреча состоится в декабре.

https://ria.ru/20211125/mordoviya-1760788727.html

https://ria.ru/20211124/programma-1760575527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика мордовия, артем здунов, россия