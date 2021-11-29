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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211129/biznes-1761352469.html
Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом
Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом
Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что намерен регулярно встречаться с бизнесом для обсуждения возникающих проблем. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:21
2021-11-29T21:21
республика мордовия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что намерен регулярно встречаться с бизнесом для обсуждения возникающих проблем.Глава Мордовии в понедельник провел совещание по вопросам взаимодействия с бизнесом, где подвел итоги работы по проблемам, высказанным предпринимателями в сентябре на встрече с руководителем региона. Тогда Здунов дал ряд поручений правительству республики, органам местного управления и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе."Исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал об организации консультационной поддержки по вопросам импорта, а также грантовой поддержке для IT-компаний, разрабатывающих туристические IT-проекты. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Кечайкин доложил, как идет внедрение цифрового сервиса по подаче и обработке заявок по программе "Агростартап". Также он сообщил, что Минсельхоз России с 2022 года запускает проект по стимулированию производства картофеля и овощей. В январе Минсельхоз республики начнет отбор участников грантовой поддержки", - говорится в сообщении.Участники совещания обсудили формирование реестра муниципальных объектов, предлагаемых для аренды предпринимателям, а также льготные условия предоставления муниципального недвижимого имущества. Врио главы Саранска Илья Соколов сообщил, что совет депутатов городского округа принял решение о применении понижающего коэффициента при предоставлении в аренду муниципального имущества самозанятым гражданам.Руководитель УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова проинформировала главу республики, как в налоговых органах работает система одного окна для консультирования субъектов среднего предпринимательства. Здунов поручил провести опрос среди предпринимателей, насколько эффективно функционирует эта система."По всем вопросам, которые бизнес поднимал в сентябре на встрече с главой Мордовии, были найдены решения. В том числе разрешена ситуация с площадкой семейного отдыха рядом с ТК "Макс" на Юго-Западе, которую хотели демонтировать из-за того, что земельный участок под ней является федеральной собственностью. Сейчас вопрос о сносе не стоит – внесены изменения в проект межевания территории, и земля под площадкой будет безвозмездно передана в муниципальную собственность. Также найдено решение о предоставлении земельного участка под расширение конноспортивной базы в Лямбирском районе", - отмечается в сообщении.Сейчас по поручению Здунова завершается работа по утверждению состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе республики. "Этот орган позволит повысить эффективность взаимодействия бизнеса и органов власти и оперативно находить пути решения проблемных вопросов", - подчеркнул руководитель Мордовии."С бизнесом продолжим регулярно встречаться", - заявил Здунов, который раз в квартал проводит личные встречи с бизнес-сообществом. Очередная встреча состоится в декабре.
https://ria.ru/20211125/mordoviya-1760788727.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика мордовия, артем здунов, россия
21:21 29.11.2021
 
Глава Мордовии заявил, что продолжит регулярные встречи с бизнесом

Глава Мордовии Здунов заявил, что продолжит встречи с бизнесом для обсуждения проблем

© Фото : @zdunov_artem/InstagramВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что намерен регулярно встречаться с бизнесом для обсуждения возникающих проблем.
Глава Мордовии в понедельник провел совещание по вопросам взаимодействия с бизнесом, где подвел итоги работы по проблемам, высказанным предпринимателями в сентябре на встрече с руководителем региона. Тогда Здунов дал ряд поручений правительству республики, органам местного управления и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе.
"Исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал об организации консультационной поддержки по вопросам импорта, а также грантовой поддержке для IT-компаний, разрабатывающих туристические IT-проекты. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Кечайкин доложил, как идет внедрение цифрового сервиса по подаче и обработке заявок по программе "Агростартап". Также он сообщил, что Минсельхоз России с 2022 года запускает проект по стимулированию производства картофеля и овощей. В январе Минсельхоз республики начнет отбор участников грантовой поддержки", - говорится в сообщении.
Участники совещания обсудили формирование реестра муниципальных объектов, предлагаемых для аренды предпринимателям, а также льготные условия предоставления муниципального недвижимого имущества. Врио главы Саранска Илья Соколов сообщил, что совет депутатов городского округа принял решение о применении понижающего коэффициента при предоставлении в аренду муниципального имущества самозанятым гражданам.
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Руководитель УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова проинформировала главу республики, как в налоговых органах работает система одного окна для консультирования субъектов среднего предпринимательства. Здунов поручил провести опрос среди предпринимателей, насколько эффективно функционирует эта система.
"По всем вопросам, которые бизнес поднимал в сентябре на встрече с главой Мордовии, были найдены решения. В том числе разрешена ситуация с площадкой семейного отдыха рядом с ТК "Макс" на Юго-Западе, которую хотели демонтировать из-за того, что земельный участок под ней является федеральной собственностью. Сейчас вопрос о сносе не стоит – внесены изменения в проект межевания территории, и земля под площадкой будет безвозмездно передана в муниципальную собственность. Также найдено решение о предоставлении земельного участка под расширение конноспортивной базы в Лямбирском районе", - отмечается в сообщении.
Сейчас по поручению Здунова завершается работа по утверждению состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе республики. "Этот орган позволит повысить эффективность взаимодействия бизнеса и органов власти и оперативно находить пути решения проблемных вопросов", - подчеркнул руководитель Мордовии.
"С бизнесом продолжим регулярно встречаться", - заявил Здунов, который раз в квартал проводит личные встречи с бизнес-сообществом. Очередная встреча состоится в декабре.
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Республика МордовияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Республика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
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