https://ria.ru/20211129/baykal-1761296204.html

Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России

Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России - РИА Новости, 29.11.2021

Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России

Процессоры российской разработки Baikal будут собираться в Калининградской области. Об этом сообщает компания "Байкал Электроникс". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:05

2021-11-29T16:05

2021-11-29T16:06

наука

технологии

калининградская область

компьютерные технологии

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Процессоры российской разработки Baikal будут собираться в Калининградской области. Об этом сообщает компания "Байкал Электроникс".Установка микросхем в корпусы будет налажена на производственных линиях холдинга GS Group, которые расположены в Калининградской области. Сотрудничество компаний предусматривает развитие отечественной элементной базы и электронных компонентов для систем хранения данных, вычислительной техники, а также создание условий для внедрения созданных инновационных технологий и продуктов.Сборка в России должна повысить конкурентоспособность процессоров Baikal, снизить затраты и риски, связанные с нарушением цепочек поставок микроэлектроники.Сейчас микросхемы для российских процессоров Baikal производятся тайваньской компанией TSMC, окончательная сборка чипов также ведется за рубежом.

https://ria.ru/20211122/intel-1760131680.html

калининградская область

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2021

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технологии, калининградская область, компьютерные технологии