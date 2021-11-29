https://ria.ru/20211129/baykal-1761296204.html
Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России
Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России - РИА Новости, 29.11.2021
Отечественные чипы Baikal начнут собирать в России
Процессоры российской разработки Baikal будут собираться в Калининградской области. Об этом сообщает компания "Байкал Электроникс". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:05
2021-11-29T16:05
2021-11-29T16:06
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Процессоры российской разработки Baikal будут собираться в Калининградской области. Об этом сообщает компания "Байкал Электроникс".Установка микросхем в корпусы будет налажена на производственных линиях холдинга GS Group, которые расположены в Калининградской области. Сотрудничество компаний предусматривает развитие отечественной элементной базы и электронных компонентов для систем хранения данных, вычислительной техники, а также создание условий для внедрения созданных инновационных технологий и продуктов.Сборка в России должна повысить конкурентоспособность процессоров Baikal, снизить затраты и риски, связанные с нарушением цепочек поставок микроэлектроники.Сейчас микросхемы для российских процессоров Baikal производятся тайваньской компанией TSMC, окончательная сборка чипов также ведется за рубежом.
https://ria.ru/20211122/intel-1760131680.html
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технологии, калининградская область, компьютерные технологии