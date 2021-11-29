https://ria.ru/20211129/auktsion-1761239153.html

Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's

Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's - РИА Новости, 29.11.2021

Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's

Очередной сезон торгов русского искусства стартует в понедельник в Лондоне с аукциона Christie's. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:10

2021-11-29T12:10

2021-11-29T12:20

культура

лондон

великобритания

иван айвазовский

sotheby's

bonhams (аукционный дом)

macdougall's

новости культуры

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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Очередной сезон торгов русского искусства стартует в понедельник в Лондоне с аукциона Christie's.С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MaсDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.На аукционе Christie's, который пройдет в традиционном формате 29 ноября, в этом сезоне собраны предметы из секции русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Среди топ-лотов - картины Ивана Айвазовского "Генуэзские башни на Черном море" с оценочной стоимостью 700-900 тысяч фунтов стерлингов и Константина Коровина "В саду" с эстимейтом 500-700 тысяч фунтов.Кроме того, в этом сезоне на аукционе есть редкие работы Николая Рериха, которые не были на рынке уже несколько десятков лет. Соруководитель торгов аукционного дома Christie's Александра Бабенко в беседе с РИА Новости отметила, что Рерих пользуется популярностью не только среди русских коллекционеров, но и среди ценителей из Индии и США, поэтому за эти лоты ожидается борьба.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что лондонский сезон аукционов российского искусства пройдет в атмосфере оптимизма, что связано с ростом цен на нефть и газ, а также постепенным восстановлением экономики после пандемии.Руководитель проекта Russian Art + Culture Наташа Баттервик отметила, что в этом году к торгам присоединились аукционисты Sworders и Millon, это, по ее словам, "позволяет говорить о том, что интерес к русскому искусству не угасает, и мы сможем увидеть больше новых покупателей на торгах".С оптимизмом на предстоящие торги смотри и директор аукционного дома MacDougall Arts Ltd. Уильям Макдугалл."Мы с большим оптимизмом смотрим на аукцион русского искусства в этом сезоне. Мир постепенно освобождается от пандемии, и многие экономики находятся в процессе активного восстановления. В частности, цены на нефть и другие сырьевые товары растут, что является важным стимулом для многих российских покупателей", - сказал он РИА Новости. При этом, по его словам, из-за сложностей с поездками в Великобританию в Лондоне не ожидается много покупателей из России.

https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html

https://ria.ru/20211123/vystavka-1760239290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, великобритания, иван айвазовский, sotheby's , bonhams (аукционный дом), macdougall's, новости культуры