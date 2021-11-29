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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/auktsion-1761239153.html
Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's
Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's - РИА Новости, 29.11.2021
Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's
Очередной сезон торгов русского искусства стартует в понедельник в Лондоне с аукциона Christie's. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:10
2021-11-29T12:20
культура
лондон
великобритания
иван айвазовский
sotheby's
bonhams (аукционный дом)
macdougall's
новости культуры
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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Очередной сезон торгов русского искусства стартует в понедельник в Лондоне с аукциона Christie's.С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MaсDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.На аукционе Christie's, который пройдет в традиционном формате 29 ноября, в этом сезоне собраны предметы из секции русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Среди топ-лотов - картины Ивана Айвазовского "Генуэзские башни на Черном море" с оценочной стоимостью 700-900 тысяч фунтов стерлингов и Константина Коровина "В саду" с эстимейтом 500-700 тысяч фунтов.Кроме того, в этом сезоне на аукционе есть редкие работы Николая Рериха, которые не были на рынке уже несколько десятков лет. Соруководитель торгов аукционного дома Christie's Александра Бабенко в беседе с РИА Новости отметила, что Рерих пользуется популярностью не только среди русских коллекционеров, но и среди ценителей из Индии и США, поэтому за эти лоты ожидается борьба.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что лондонский сезон аукционов российского искусства пройдет в атмосфере оптимизма, что связано с ростом цен на нефть и газ, а также постепенным восстановлением экономики после пандемии.Руководитель проекта Russian Art + Culture Наташа Баттервик отметила, что в этом году к торгам присоединились аукционисты Sworders и Millon, это, по ее словам, "позволяет говорить о том, что интерес к русскому искусству не угасает, и мы сможем увидеть больше новых покупателей на торгах".С оптимизмом на предстоящие торги смотри и директор аукционного дома MacDougall Arts Ltd. Уильям Макдугалл."Мы с большим оптимизмом смотрим на аукцион русского искусства в этом сезоне. Мир постепенно освобождается от пандемии, и многие экономики находятся в процессе активного восстановления. В частности, цены на нефть и другие сырьевые товары растут, что является важным стимулом для многих российских покупателей", - сказал он РИА Новости. При этом, по его словам, из-за сложностей с поездками в Великобританию в Лондоне не ожидается много покупателей из России.
https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html
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лондон, великобритания, иван айвазовский, sotheby's , bonhams (аукционный дом), macdougall's, новости культуры
12:10 29.11.2021 (обновлено: 12:20 29.11.2021)
 
Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's

Неделя торгов русского искусства стартует в Лондоне с аукциона Christie's

© Christie'sКонстантин Коровин "В саду"
Константин Коровин В саду
© Christie's
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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Очередной сезон торгов русского искусства стартует в понедельник в Лондоне с аукциона Christie's.
С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MaсDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.
На аукционе Christie's, который пройдет в традиционном формате 29 ноября, в этом сезоне собраны предметы из секции русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Среди топ-лотов - картины Ивана Айвазовского "Генуэзские башни на Черном море" с оценочной стоимостью 700-900 тысяч фунтов стерлингов и Константина Коровина "В саду" с эстимейтом 500-700 тысяч фунтов.
© Christie'sКартина Ивана Айвазовского "Генуэзские башни в Черном море"
Картина Ивана Айвазовского Генуэзские башни в Черном море
© Christie's
Картина Ивана Айвазовского "Генуэзские башни в Черном море"
Кроме того, в этом сезоне на аукционе есть редкие работы Николая Рериха, которые не были на рынке уже несколько десятков лет. Соруководитель торгов аукционного дома Christie's Александра Бабенко в беседе с РИА Новости отметила, что Рерих пользуется популярностью не только среди русских коллекционеров, но и среди ценителей из Индии и США, поэтому за эти лоты ожидается борьба.
© Christie'sНиколай Рерих "Тибетский лама"
Николай Рерих Тибетский лама
© Christie's
Николай Рерих "Тибетский лама"
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что лондонский сезон аукционов российского искусства пройдет в атмосфере оптимизма, что связано с ростом цен на нефть и газ, а также постепенным восстановлением экономики после пандемии.
Руководитель проекта Russian Art + Culture Наташа Баттервик отметила, что в этом году к торгам присоединились аукционисты Sworders и Millon, это, по ее словам, "позволяет говорить о том, что интерес к русскому искусству не угасает, и мы сможем увидеть больше новых покупателей на торгах".
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С оптимизмом на предстоящие торги смотри и директор аукционного дома MacDougall Arts Ltd. Уильям Макдугалл.
"Мы с большим оптимизмом смотрим на аукцион русского искусства в этом сезоне. Мир постепенно освобождается от пандемии, и многие экономики находятся в процессе активного восстановления. В частности, цены на нефть и другие сырьевые товары растут, что является важным стимулом для многих российских покупателей", - сказал он РИА Новости. При этом, по его словам, из-за сложностей с поездками в Великобританию в Лондоне не ожидается много покупателей из России.
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КультураЛондонВеликобританияИван АйвазовскийSotheby'sBonhams (аукционный дом)MacDougall'sНовости культуры
 
 
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