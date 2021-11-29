https://ria.ru/20211129/arest-1761326513.html

В суд поступило ходатайство продлить срок ареста экс-замминистра Раковой

В суд поступило ходатайство продлить срок ареста экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 29.11.2021

В суд поступило ходатайство продлить срок ареста экс-замминистра Раковой

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:23

2021-11-29T18:23

2021-11-29T19:17

москва

тверской суд г. москвы

россия

марина ракова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрировано ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Марины Раковой, дата рассмотрения ещё не назначена", - сказала собеседница агентства.В начале октября Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновницу до 6 декабря. Как следует из материалов дела, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".Дело расследует ГУМВД России.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере).После того, как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее супруг Артур Стеценко. По версии следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20211127/arest-1761005041.html

https://ria.ru/20211123/rakova-1760338938.html

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москва, тверской суд г. москвы, россия, марина ракова