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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 29.11.2021
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Тюменский районный суд продлил до 1 марта нахождение в СИЗО Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:17
2021-11-29T15:29
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тюменский районный суд продлил до 1 марта нахождение в СИЗО Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале."Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Бережного... Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.В октябре срок содержания под стражей Бережного был продлен до 1 декабря, защита выступила с апелляцией о переводе обвиняемого под домашний арест, но областной суд её отклонил.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.
https://ria.ru/20211123/roditeli-1760279269.html
https://ria.ru/20210903/nagrada-1748503258.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
15:17 29.11.2021 (обновлено: 15:29 29.11.2021)
 
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Суд продлил до 1 марта арест обвиняемому в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тюменский районный суд продлил до 1 марта нахождение в СИЗО Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.
"Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Бережного... Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
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В октябре срок содержания под стражей Бережного был продлен до 1 декабря, защита выступила с апелляцией о переводе обвиняемого под домашний арест, но областной суд её отклонил.
В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Убийство девочки в Тюмени
 
 
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