https://ria.ru/20211129/arest-1761284264.html

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 29.11.2021

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Тюменский районный суд продлил до 1 марта нахождение в СИЗО Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:17

2021-11-29T15:17

2021-11-29T15:29

происшествия

тюмень

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тюменский районный суд продлил до 1 марта нахождение в СИЗО Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале."Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Бережного... Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.В октябре срок содержания под стражей Бережного был продлен до 1 декабря, защита выступила с апелляцией о переводе обвиняемого под домашний арест, но областной суд её отклонил.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.

https://ria.ru/20211123/roditeli-1760279269.html

https://ria.ru/20210903/nagrada-1748503258.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени