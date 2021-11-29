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Посольство Израиля пожаловалось на антисемитизм в Киеве и Днепре
Посольство Израиля пожаловалось на антисемитизм в Киеве и Днепре - РИА Новости, 29.11.2021
Посольство Израиля пожаловалось на антисемитизм в Киеве и Днепре
Посольство Израиля на Украине обратилось в правоохранительные органы из-за проявлений антисемитизма в Киеве и Днепре в период празднования Хануки, сообщила... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:02
2021-11-29T18:02
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Посольство Израиля на Украине обратилось в правоохранительные органы из-за проявлений антисемитизма в Киеве и Днепре в период празднования Хануки, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в понедельник.Ранее в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что неизвестные повалили ханукальный светильник в центре Днепра, по данному факту возбуждено дело. Еще один инцидент произошел в Киеве, где одна из пользователей сети Instagram опубликовала видео такого же светильника у синагоги Бродского в украинской столице с подписью: "Вы не можете спать, когда рядом враги". О втором инциденте в своем Telegram сообщила Объединенная еврейская община Украины."В связи с досадными антисемитскими инцидентами, которые произошли в Киеве и Днепре, однако в свете хороших отношений между нашими государствами и уважения, которое в Украине уделяют традициям всех народов, проживающих в государстве, посольство Израиля в Украине обратилось в правоохранительные органы за помощью в выявлении антисемитской деятельности и предотвращении порчи празднования Хануки по всей Украине", - говорится в сообщении в Facebook посольства.В этом году Ханука началась вечером 28 ноября, а заканчивается 6 декабря.
https://ria.ru/20211003/kiev-1752862457.html
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в мире, украина, израиль, киев, днепр (город)
18:02 29.11.2021
 
Посольство Израиля пожаловалось на антисемитизм в Киеве и Днепре

Посольство Израиля на Украине пожаловалось на антисемитизм в Киеве и Днепре

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Посольство Израиля на Украине обратилось в правоохранительные органы из-за проявлений антисемитизма в Киеве и Днепре в период празднования Хануки, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в понедельник.
Ранее в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что неизвестные повалили ханукальный светильник в центре Днепра, по данному факту возбуждено дело. Еще один инцидент произошел в Киеве, где одна из пользователей сети Instagram опубликовала видео такого же светильника у синагоги Бродского в украинской столице с подписью: "Вы не можете спать, когда рядом враги". О втором инциденте в своем Telegram сообщила Объединенная еврейская община Украины.
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"В связи с досадными антисемитскими инцидентами, которые произошли в Киеве и Днепре, однако в свете хороших отношений между нашими государствами и уважения, которое в Украине уделяют традициям всех народов, проживающих в государстве, посольство Израиля в Украине обратилось в правоохранительные органы за помощью в выявлении антисемитской деятельности и предотвращении порчи празднования Хануки по всей Украине", - говорится в сообщении в Facebook посольства.
В этом году Ханука началась вечером 28 ноября, а заканчивается 6 декабря.
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