https://ria.ru/20211129/altay-1761244616.html

Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница

Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница - РИА Новости, 29.11.2021

Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница

За рулём автомобиля, въехавшего под поезд в Алтайском крае, ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных-второклассника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:28

2021-11-29T12:28

2021-11-29T13:38

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. За рулём автомобиля, въехавшего под поезд в Алтайском крае, ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных-второклассника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования региона."Трое погибших - ученики, второклассники. За рулём сидела их учительница. Ещё один ученик в больнице", - заявили в министерстве.Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибшие учились в Луговской средней школе, а женщина там работает.Трагедия произошла в понедельник на перегоне "Тальменка – Среднесибирское", где столкнулись снегоуборочный поезд и легковушка. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, в ДТП погибли трое детей, ещё один ребенок и взрослый пострадали.По данным Западно-Сибирской железной дороги, легковушка выехала на переезд на запрещающий сигнал. Машинист экстренно затормозил, но состав был слишком близко.Прокуратура Алтайского края сообщила о начале проверки по факту случившегося, в частности будет проверяться, как содержалась автодорога к переезду. На место выехал заместитель краевого прокурора Петр Новиков.

https://ria.ru/20211129/dtp-1761217520.html

https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край