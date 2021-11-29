https://ria.ru/20211129/altay-1761244616.html
Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница
Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница - РИА Новости, 29.11.2021
Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница
За рулём автомобиля, въехавшего под поезд в Алтайском крае, ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных-второклассника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:28
2021-11-29T12:28
2021-11-29T13:38
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. За рулём автомобиля, въехавшего под поезд в Алтайском крае, ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных-второклассника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования региона."Трое погибших - ученики, второклассники. За рулём сидела их учительница. Ещё один ученик в больнице", - заявили в министерстве.Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибшие учились в Луговской средней школе, а женщина там работает.Трагедия произошла в понедельник на перегоне "Тальменка – Среднесибирское", где столкнулись снегоуборочный поезд и легковушка. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, в ДТП погибли трое детей, ещё один ребенок и взрослый пострадали.По данным Западно-Сибирской железной дороги, легковушка выехала на переезд на запрещающий сигнал. Машинист экстренно затормозил, но состав был слишком близко.Прокуратура Алтайского края сообщила о начале проверки по факту случившегося, в частности будет проверяться, как содержалась автодорога к переезду. На место выехал заместитель краевого прокурора Петр Новиков.
https://ria.ru/20211129/dtp-1761217520.html
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происшествия, алтайский край
12:28 29.11.2021 (обновлено: 13:38 29.11.2021)
Аварию на Алтае, где погибли трое детей, устроила их учительница
В автомобиле, въехавшем под поезд в Алтайском крае, были учительница и ее ученики
БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. За рулём автомобиля, въехавшего под поезд в Алтайском крае, ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных-второклассника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования региона.
"Трое погибших - ученики, второклассники. За рулём сидела их учительница. Ещё один ученик в больнице", - заявили в министерстве.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибшие учились в Луговской средней школе, а женщина там работает.
Трагедия произошла в понедельник на перегоне "Тальменка – Среднесибирское", где столкнулись снегоуборочный поезд и легковушка. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, в ДТП погибли трое детей, ещё один ребенок и взрослый пострадали.
По данным Западно-Сибирской железной дороги, легковушка выехала на переезд на запрещающий сигнал. Машинист экстренно затормозил, но состав был слишком близко.
Прокуратура Алтайского края
сообщила о начале проверки по факту случившегося, в частности будет проверяться, как содержалась автодорога к переезду. На место выехал заместитель краевого прокурора Петр Новиков.