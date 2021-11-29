https://ria.ru/20211129/alkogol-1761306986.html

Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю

Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю - РИА Новости, 29.11.2021

Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю

Союз виноградарей и виноделов России надеется на перенос срока вступления в силу технического регламента о безопасности алкоголя, сообщил председатель совета... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:56

2021-11-29T16:56

2021-11-29T16:56

экономика

дмитрий киселев

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153344/15/1533441537_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f941c2210e2b967a4b613efa87376793.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России надеется на перенос срока вступления в силу технического регламента о безопасности алкоголя, сообщил председатель совета союза Дмитрий Киселев."Я надеюсь, что до конца года - так нам обещают, по крайней мере, в министерстве финансов Российской Федерации в ответ на многие наши обращения - нам удастся отложить введение с 1 января технического регламента ЕАЭС, потому что сейчас он противоречит еще 468-ому закону (о виноградарстве и виноделии в России - ред.)", - сказал Киселев.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. При этом ряд его положений вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В свою очередь Киселев был избран исполнительным секретарем правления ассоциации.В ходе мероприятия Киселев напомнил, что два года назад (в декабре 2019 года) был принят федеральный закон 468-ФЗ о виноградарстве и виноделии в России (документ вступил в силу в июне 2020 года). Председатель совета союза назвал данный закон "революционным"."В результате действия этого закона удалось, фактически, прекратить импорт иностранного полуфабриката, балка, в страну и, тем самым, создать лучшие условия для виноградарства. Удалось гармонизировать 468-й закон со 171-м, потому что этот разлад не мог долго существовать", - сказал он.

https://ria.ru/20211125/vino-1760721712.html

https://ria.ru/20211125/vino-1760723903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дмитрий киселев, евразийский экономический союз, россия