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Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю
Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю - РИА Новости, 29.11.2021
Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю
Союз виноградарей и виноделов России надеется на перенос срока вступления в силу технического регламента о безопасности алкоголя, сообщил председатель совета... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:56
2021-11-29T16:56
экономика
дмитрий киселев
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России надеется на перенос срока вступления в силу технического регламента о безопасности алкоголя, сообщил председатель совета союза Дмитрий Киселев."Я надеюсь, что до конца года - так нам обещают, по крайней мере, в министерстве финансов Российской Федерации в ответ на многие наши обращения - нам удастся отложить введение с 1 января технического регламента ЕАЭС, потому что сейчас он противоречит еще 468-ому закону (о виноградарстве и виноделии в России - ред.)", - сказал Киселев.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. При этом ряд его положений вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В свою очередь Киселев был избран исполнительным секретарем правления ассоциации.В ходе мероприятия Киселев напомнил, что два года назад (в декабре 2019 года) был принят федеральный закон 468-ФЗ о виноградарстве и виноделии в России (документ вступил в силу в июне 2020 года). Председатель совета союза назвал данный закон "революционным"."В результате действия этого закона удалось, фактически, прекратить импорт иностранного полуфабриката, балка, в страну и, тем самым, создать лучшие условия для виноградарства. Удалось гармонизировать 468-й закон со 171-м, потому что этот разлад не мог долго существовать", - сказал он.
https://ria.ru/20211125/vino-1760721712.html
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экономика, дмитрий киселев, евразийский экономический союз, россия
16:56 29.11.2021
 
Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю

Глава Союза виноделов Киселев призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю

© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / rsedlacek
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России надеется на перенос срока вступления в силу технического регламента о безопасности алкоголя, сообщил председатель совета союза Дмитрий Киселев.
"Я надеюсь, что до конца года - так нам обещают, по крайней мере, в министерстве финансов Российской Федерации в ответ на многие наши обращения - нам удастся отложить введение с 1 января технического регламента ЕАЭС, потому что сейчас он противоречит еще 468-ому закону (о виноградарстве и виноделии в России - ред.)", - сказал Киселев.
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Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. При этом ряд его положений вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В свою очередь Киселев был избран исполнительным секретарем правления ассоциации.
В ходе мероприятия Киселев напомнил, что два года назад (в декабре 2019 года) был принят федеральный закон 468-ФЗ о виноградарстве и виноделии в России (документ вступил в силу в июне 2020 года). Председатель совета союза назвал данный закон "революционным".
"В результате действия этого закона удалось, фактически, прекратить импорт иностранного полуфабриката, балка, в страну и, тем самым, создать лучшие условия для виноградарства. Удалось гармонизировать 468-й закон со 171-м, потому что этот разлад не мог долго существовать", - сказал он.
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