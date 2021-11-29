https://ria.ru/20211129/aleppo-1761197425.html

Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах

Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах - РИА Новости, 29.11.2021

Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах

Российские военнослужащие в Сирии провели для представителей русской общины города Алеппо "урок мужества" с показом нового фильма "Небо" о подвиге военного... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T05:12

2021-11-29T05:12

2021-11-29T10:42

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алеппо

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константин мурахтин

олег пешков

александр прохоренко

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АЛЕППО (Сирия), 29 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии провели для представителей русской общины города Алеппо "урок мужества" с показом нового фильма "Небо" о подвиге военного летчика Олега Пешкова; как рассказала журналистам председатель русской общины Алеппо Наталья Троцкая, военных об этом попросила сама община.Местной русскоязычной молодежи рассказали о подвигах российских героев Романа Филипова, Александра Прохоренко и Олега Пешкова, воевавших с террористами. Сразу после этого зрителям показали фильм "Небо" о подвиге Пешкова. Сирийская премьера ленты состоялась на авиабазе Хмеймим 24 ноября.После фильма военные и представители общины продолжили неформальное общение, обсуждали фильм, делились пережитыми в Сирии трудностями. Совместно было принято решение, что такие встречи и "уроки мужества" станут регулярными.Подполковник Пешков с сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20210902/shoygu-1748399375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, алеппо, сирия, су-24, константин мурахтин, олег пешков, александр прохоренко, россия