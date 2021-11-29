05:12 29.11.2021 (обновлено: 10:42 29.11.2021)
Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах
Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах героев
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
АЛЕППО (Сирия), 29 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии провели для представителей русской общины города Алеппо "урок мужества" с показом нового фильма "Небо" о подвиге военного летчика Олега Пешкова; как рассказала журналистам председатель русской общины Алеппо Наталья Троцкая, военных об этом попросила сама община.
"Такие уроки мужества, это воспитание патриотизма в подрастающем поколении. А в нашем - у которых мама русская, а папа - араб, это еще важнее. Конечно, дети должны понимать и молодежь, подрастающее поколение, должны понимать, что такое патриотизм, смогли бы ли они в 25 лет как Саша Прохоренко поступить", - сказала Троцкая.
Местной русскоязычной молодежи рассказали о подвигах российских героев Романа Филипова, Александра Прохоренко и Олега Пешкова, воевавших с террористами. Сразу после этого зрителям показали фильм "Небо" о подвиге Пешкова. Сирийская премьера ленты состоялась на авиабазе Хмеймим 24 ноября.
После фильма военные и представители общины продолжили неформальное общение, обсуждали фильм, делились пережитыми в Сирии трудностями. Совместно было принято решение, что такие встречи и "уроки мужества" станут регулярными.
Подполковник Пешков с сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.
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