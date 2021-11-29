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В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях
В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях - РИА Новости, 29.11.2021
В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях
Ветеринарная лаборатория в Курской области обнаружила в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщил на оперативном совещании в администрации региона... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:54
2021-11-29T12:54
2021-11-29T12:54
происшествия
курская область
здоровье - общество
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пельмени
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ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Курской области обнаружила в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщил на оперативном совещании в администрации региона заместитель губернатора Сергей Стародубцев."При исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов, принадлежащих курскому филиалу АО "Торговый дом "Русский холод", поступивших в курскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на африканскую чуму свиней методом ПЦР, в пробах пельменей "Алтайские по-домашнему" обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - сказал Стародубцев.По его словам, продукция была уничтожена "путем сжигания".Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20211029/chuma-1756824564.html
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происшествия, курская область, здоровье - общество, россия, пельмени
В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях
ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в пельменях в Курской области
ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости.
Ветеринарная лаборатория в Курской области
обнаружила в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщил на оперативном совещании в администрации региона заместитель губернатора Сергей Стародубцев.
"При исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов, принадлежащих курскому филиалу АО "Торговый дом "Русский холод", поступивших в курскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на африканскую чуму свиней методом ПЦР, в пробах пельменей "Алтайские по-домашнему" обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - сказал Стародубцев.
По его словам, продукция была уничтожена "путем сжигания".
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.