https://ria.ru/20211129/achs-1761251228.html

В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях

В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях - РИА Новости, 29.11.2021

В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях

Ветеринарная лаборатория в Курской области обнаружила в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщил на оперативном совещании в администрации региона... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

происшествия

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здоровье - общество

россия

пельмени

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ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Курской области обнаружила в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщил на оперативном совещании в администрации региона заместитель губернатора Сергей Стародубцев."При исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов, принадлежащих курскому филиалу АО "Торговый дом "Русский холод", поступивших в курскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на африканскую чуму свиней методом ПЦР, в пробах пельменей "Алтайские по-домашнему" обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - сказал Стародубцев.По его словам, продукция была уничтожена "путем сжигания".Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20211029/chuma-1756824564.html

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происшествия, курская область, здоровье - общество, россия, пельмени