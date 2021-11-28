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Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко - РИА Новости, 28.11.2021
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:59
2021-11-28T14:59
2021-11-28T14:59
в мире
белоруссия
минск
латвия
ангела меркель
евросоюз
александр лукашенко
матеуш моравецкий
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко."Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - заявил Моравецкий в интервью агентству ДПА.По его словам, президент Белоруссии "злоупотребил" разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых политик обсудили миграционный кризис на границах ЕС. Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Премьер Польши Моравецкий раскритиковал врио канцлера Меркель за звонок Лукашенко