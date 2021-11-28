Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/zvonok-1761138580.html
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко - РИА Новости, 28.11.2021
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:59
2021-11-28T14:59
в мире
белоруссия
минск
латвия
ангела меркель
евросоюз
александр лукашенко
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757822653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21fb163a49a9234bb81ffd4662d7c9bb.jpg
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко."Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - заявил Моравецкий в интервью агентству ДПА.По его словам, президент Белоруссии "злоупотребил" разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых политик обсудили миграционный кризис на границах ЕС. Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211128/migranty-1761137086.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757822653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85eff179e9a2de70ae6d2291fa549856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий
14:59 28.11.2021
 
Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал врио канцлера Меркель за звонок Лукашенко

© REUTERS / Hannibal HanschkeАнгела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау
Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - заявил Моравецкий в интервью агентству ДПА.
По его словам, президент Белоруссии "злоупотребил" разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.
Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых политик обсудили миграционный кризис на границах ЕС. Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
14:46
Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину, заявил премьер
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАнгела МеркельЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
Лента новостейМолния
Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридореУченые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом