https://ria.ru/20211128/zvonok-1761138580.html

Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко - РИА Новости, 28.11.2021

Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:59

2021-11-28T14:59

2021-11-28T14:59

в мире

белоруссия

минск

латвия

ангела меркель

евросоюз

александр лукашенко

матеуш моравецкий

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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко."Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - заявил Моравецкий в интервью агентству ДПА.По его словам, президент Белоруссии "злоупотребил" разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых политик обсудили миграционный кризис на границах ЕС. Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211128/migranty-1761137086.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий