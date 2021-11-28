https://ria.ru/20211128/zakovryashin-1761117836.html

Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее

Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 28.11.2021

Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее

Выживший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что "без проблем" вернется к своей работе, когда вылечится и покинет... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:44

2021-11-28T11:44

2021-11-28T11:44

происшествия

кемеровская область

белово

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Выживший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что "без проблем" вернется к своей работе, когда вылечится и покинет больницу."Да, без проблем", - сказал он журналистам в воскресенье по видеосвязи, отвечая на вопрос о том, хочет ли вернуться к профессии, если разрешат врачи.Горноспасатель сообщил, что чувствует себя "сегодня лучше, чем вчера", и добавил, что медперсонал больницы проводит все необходимое лечение.Ранее сообщалось, что у пострадавшего горноспасателя было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшин был перевезен в больницу в город Кемерово, где сейчас и находится.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/listvyazhnaya-1761084082.html

https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html

кемеровская область

белово

кемерово

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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе