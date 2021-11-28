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Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее
Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 28.11.2021
Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее
Выживший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что "без проблем" вернется к своей работе, когда вылечится и покинет... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:44
2021-11-28T11:44
происшествия
кемеровская область
белово
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Выживший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что "без проблем" вернется к своей работе, когда вылечится и покинет больницу."Да, без проблем", - сказал он журналистам в воскресенье по видеосвязи, отвечая на вопрос о том, хочет ли вернуться к профессии, если разрешат врачи.Горноспасатель сообщил, что чувствует себя "сегодня лучше, чем вчера", и добавил, что медперсонал больницы проводит все необходимое лечение.Ранее сообщалось, что у пострадавшего горноспасателя было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшин был перевезен в больницу в город Кемерово, где сейчас и находится.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/listvyazhnaya-1761084082.html
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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:44 28.11.2021
 
Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущее

Выживший при ЧП на "Листвяжной" горноспасатель Александр Заковряшин рассказал о планах

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Выживший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что "без проблем" вернется к своей работе, когда вылечится и покинет больницу.
"Да, без проблем", - сказал он журналистам в воскресенье по видеосвязи, отвечая на вопрос о том, хочет ли вернуться к профессии, если разрешат врачи.
"Страх у человека всегда будет присутствовать при каких-то экстренных ситуациях. От этого человеку не отделаться", - добавил он.
Горноспасатель сообщил, что чувствует себя "сегодня лучше, чем вчера", и добавил, что медперсонал больницы проводит все необходимое лечение.
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Ранее сообщалось, что у пострадавшего горноспасателя было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшин был перевезен в больницу в город Кемерово, где сейчас и находится.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
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ПроисшествияКемеровская областьБеловоКемеровоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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