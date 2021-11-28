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Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"
Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.11.2021
Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"
Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин объяснил, как ему удалось продержаться почти сутки под землей. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:30
2021-11-28T15:07
происшествия
кемеровская область
белово
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин объяснил, как ему удалось продержаться почти сутки под землей."Получается, что я попал на свежую струю (воздуха. — Прим. ред.) и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — рассказал он журналистам по видеосвязи.Горноспасатель уточнил, что шел, ориентируясь на струю воздуха. По его словам, имевшиеся у него медикаменты ему не понадобились. Он начал выходить наверх, когда набрался сил.Ранее сообщалось, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшина перевезли в больницу в Кемерово.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:30 28.11.2021 (обновлено: 15:07 28.11.2021)
 
Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"

Горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин объяснил, как ему удалось продержаться почти сутки под землей.
"Получается, что я попал на свежую струю (воздуха. — Прим. ред.) и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — рассказал он журналистам по видеосвязи.
Горноспасатель уточнил, что шел, ориентируясь на струю воздуха. По его словам, имевшиеся у него медикаменты ему не понадобились. Он начал выходить наверх, когда набрался сил.
Ранее сообщалось, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшина перевезли в больницу в Кемерово.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоКемеровоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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