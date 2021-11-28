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Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"

Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.11.2021

Спасатель рассказал, как выжил после ЧП на шахте "Листвяжная"

Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин объяснил, как ему удалось продержаться почти сутки под землей. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:30

2021-11-28T11:30

2021-11-28T15:07

происшествия

кемеровская область

белово

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин объяснил, как ему удалось продержаться почти сутки под землей."Получается, что я попал на свежую струю (воздуха. — Прим. ред.) и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — рассказал он журналистам по видеосвязи.Горноспасатель уточнил, что шел, ориентируясь на струю воздуха. По его словам, имевшиеся у него медикаменты ему не понадобились. Он начал выходить наверх, когда набрался сил.Ранее сообщалось, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшина перевезли в больницу в Кемерово.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.

кемеровская область

белово

кемерово

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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе