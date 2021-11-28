https://ria.ru/20211128/vyplaty-1761133569.html

Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших

Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших - РИА Новости, 28.11.2021

Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших

Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших и 27 семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:17

2021-11-28T14:17

2021-11-28T17:07

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760851815_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_ae7040cfb05ba014c03706c517f178f4.jpg

ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 28 ноя – РИА Новости. Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших и 27 семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."В это время идет выплата из областного бюджета, из бюджета районов. Шестьдесят человек пострадавших получили средства и 27 семей получили родственники погибших", – сказал Цивилев.Губернатор добавил, что на данный момент социальные службы продолжают интенсивно работать со всеми родственниками погибших, чтобы определить объем необходимой помощи."Как мы говорили, будет оказываться помощь и по обучению детей, по трудоустройству, жилищные вопросы и все самые маленькие проблемы, которые сейчас стоят у людей в этот самый сложный период", – отметил глава региона.Цивилев уточнил, что на данный момент в медучреждениях области находятся 64 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет."Большая часть больных находятся в Ленинск-Кузнецком Центре охраны здоровья шахтеров, 48 человек – это шахтеры и 16 человек – это горноспасатели", – подытожил глава региона.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/spasenie-1761121015.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе