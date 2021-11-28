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Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших
Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших - РИА Новости, 28.11.2021
Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших и 27 семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:17
2021-11-28T17:07
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 28 ноя – РИА Новости. Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших и 27 семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."В это время идет выплата из областного бюджета, из бюджета районов. Шестьдесят человек пострадавших получили средства и 27 семей получили родственники погибших", – сказал Цивилев.Губернатор добавил, что на данный момент социальные службы продолжают интенсивно работать со всеми родственниками погибших, чтобы определить объем необходимой помощи."Как мы говорили, будет оказываться помощь и по обучению детей, по трудоустройству, жилищные вопросы и все самые маленькие проблемы, которые сейчас стоят у людей в этот самый сложный период", – отметил глава региона.Цивилев уточнил, что на данный момент в медучреждениях области находятся 64 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет."Большая часть больных находятся в Ленинск-Кузнецком Центре охраны здоровья шахтеров, 48 человек – это шахтеры и 16 человек – это горноспасатели", – подытожил глава региона.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
https://radiosputnik.ria.ru/20211128/spasenie-1761121015.html
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
14:17 28.11.2021 (обновлено: 17:07 28.11.2021)
 
Выплаты получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших

Выплаты получили 60 пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжная" и 27 семей погибших

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль скорой помощи на территории шахты "Листвяжная"
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 28 ноя – РИА Новости. Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших и 27 семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"В это время идет выплата из областного бюджета, из бюджета районов. Шестьдесят человек пострадавших получили средства и 27 семей получили родственники погибших", – сказал Цивилев.
Губернатор добавил, что на данный момент социальные службы продолжают интенсивно работать со всеми родственниками погибших, чтобы определить объем необходимой помощи.
"Как мы говорили, будет оказываться помощь и по обучению детей, по трудоустройству, жилищные вопросы и все самые маленькие проблемы, которые сейчас стоят у людей в этот самый сложный период", – отметил глава региона.
Цивилев уточнил, что на данный момент в медучреждениях области находятся 64 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет.
"Большая часть больных находятся в Ленинск-Кузнецком Центре охраны здоровья шахтеров, 48 человек – это шахтеры и 16 человек – это горноспасатели", – подытожил глава региона.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
12:20В России
Спасатель рассказал, как смог выжить в шахте "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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