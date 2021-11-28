https://ria.ru/20211128/vybory-1761180745.html

Голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений, заявил ЦИК России

Голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений, заявил ЦИК России - РИА Новости, 28.11.2021

Голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений, заявил ЦИК России

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Киргизии, деятельность членов комиссии была хорошо организована, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:04

2021-11-28T22:04

2021-11-28T22:06

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Киргизии, деятельность членов комиссии была хорошо организована, сообщил РИА Новости член ЦИК России Константин Мазуревский, участвующий в международном наблюдении.Как сообщил Мазуревский РИА Новости, ему удалось посетить избирательные участки в Бишкеке и за его пределами."Соблюдались санитарно-гигиенические нормы, все комиссии оборудованы необходимым технологическим оборудованием. На каждом участке, где мы побывали, присутствовали наблюдатели от разных политических партий и кандидатов, деятельность членов комиссий была хорошо организована и чувствовалось, что была проделана большая работа по их обучению", - сказал Мазуревский.Он добавил, что возле участков присутствовали сотрудники органов правопорядка. По словам Мазуревского, на участках в сельской местности желающих проголосовать было достаточно много."Там, где мы побывали, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Соблюдалась тайна голосования. В целом те участки, которые мы посетили, оставили приятное впечатление", - резюмировал он."Нарушений местного законодательства мы не обнаружили. Мы общались со всеми наблюдателями, в том числе и от оппозиционных партий. Спрашивали, есть ли у них претензии, замечания, жалобы - ничего такого не было. Поэтому считаем, что выборы прошли спокойно и без нарушений", - сообщил, в свою очередь, член ЦИК России Александр Курдюмов.Он обратил внимание, что процесс подсчёта голосов проходит оперативно.Мазуревский участвует в наблюдении за подготовкой и проведением парламентских выборов в Киргизии вместе с другим членом ЦИК Александром Курдюмовым. Мазуревский вошел в состав миссии наблюдателей от СНГ. Курдюмов наблюдает за выборами в составе миссии Шанхайской организации сотрудничества.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

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в мире, киргизия, бишкек, снг, цик рф, александр курдюмов, константин мазуревский