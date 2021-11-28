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Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК

Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК - РИА Новости, 28.11.2021

Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК

Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал привлечь к ответственности ЦИК, если там выявят фальсификации во время подсчета голосов по итогам парламентских выборов. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T21:54

2021-11-28T21:54

2021-11-28T22:07

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал привлечь к ответственности ЦИК, если там выявят фальсификации во время подсчета голосов по итогам парламентских выборов."Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК. Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.При поступлении данных бюллетеней по голосованию на выборах парламента Киргизии на сайте ЦИК произошел сбой, после которого число партий, проходящих в законодательное собрание преодолев пятипроцентный барьер, сократилось с десяти до шести. Лидеры двух оппозиционных партий заявили, что из-за сбоя не согласны с итогами голосования и потребовали срочного ручного подсчета голосов."Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал "сбой" и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать", - заявил президент.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.Согласно предварительным данным ЦИК, сейчас в парламент проходят 6 партий: на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, за ним "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, потом "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23 и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее опытные оппозиционные партии "Ата- Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.

https://ria.ru/20211128/vybory-1761180745.html

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в мире, выборы, киргизия, садыр жапаров, ата-журт, facebook