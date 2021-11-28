Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/vybory-1761179887.html
Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК
Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК - РИА Новости, 28.11.2021
Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК
Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал привлечь к ответственности ЦИК, если там выявят фальсификации во время подсчета голосов по итогам парламентских выборов. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:54
2021-11-28T22:07
в мире
выборы
киргизия
садыр жапаров
ата-журт
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166403_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_3272fa4b4ca731f38641d4fe0ad9784e.jpg
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал привлечь к ответственности ЦИК, если там выявят фальсификации во время подсчета голосов по итогам парламентских выборов."Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК. Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.При поступлении данных бюллетеней по голосованию на выборах парламента Киргизии на сайте ЦИК произошел сбой, после которого число партий, проходящих в законодательное собрание преодолев пятипроцентный барьер, сократилось с десяти до шести. Лидеры двух оппозиционных партий заявили, что из-за сбоя не согласны с итогами голосования и потребовали срочного ручного подсчета голосов."Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал "сбой" и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать", - заявил президент.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.Согласно предварительным данным ЦИК, сейчас в парламент проходят 6 партий: на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, за ним "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, потом "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23 и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее опытные оппозиционные партии "Ата- Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.
https://ria.ru/20211128/vybory-1761180745.html
https://ria.ru/20211128/vybory-1761155364.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa41692e8485e507b8b0f7736c99cdbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, выборы, киргизия, садыр жапаров, ата-журт, facebook
21:54 28.11.2021 (обновлено: 22:07 28.11.2021)
 
Президент Киргизии прокомментировал сбой на сайте ЦИК

Президент Киргизии Жапаров прокомментировал сбой на сайте ЦИК во время выборов в парламент

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкПрезидент Садыр Жапаров голосует на избирательном участке №1053 в селе Чон-Арык во время парламентских выборов в Кыргызстане
Президент Садыр Жапаров голосует на избирательном участке №1053 в селе Чон-Арык во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал привлечь к ответственности ЦИК, если там выявят фальсификации во время подсчета голосов по итогам парламентских выборов.
"Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК. Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 22:04
Голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений, заявил ЦИК России
При поступлении данных бюллетеней по голосованию на выборах парламента Киргизии на сайте ЦИК произошел сбой, после которого число партий, проходящих в законодательное собрание преодолев пятипроцентный барьер, сократилось с десяти до шести. Лидеры двух оппозиционных партий заявили, что из-за сбоя не согласны с итогами голосования и потребовали срочного ручного подсчета голосов.
"Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал "сбой" и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать", - заявил президент.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Согласно предварительным данным ЦИК, сейчас в парламент проходят 6 партий: на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, за ним "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, потом "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23 и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее опытные оппозиционные партии "Ата- Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.
Наблюдатель на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 17:44
Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии
 
В миреВыборыКиргизияСадыр ЖапаровАта-ЖуртFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограничений