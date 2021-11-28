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Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии
Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии - РИА Новости, 28.11.2021
Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии
Миссия МПА СНГ дала свое заключение, согласно которому парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с национальным законодательством страны, сообщил... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:44
2021-11-28T17:44
2021-11-28T18:12
киргизия
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в мире
бишкек
александр башкин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Миссия МПА СНГ дала свое заключение, согласно которому парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с национальным законодательством страны, сообщил РИА Новости из Бишкека сенатор Александр Башкин."Все члены миссии МПА СНГ подписали документ, по результатам мониторинга выборы депутатов (парламента) можно охарактеризовать, как соответствующие нормам национального избирательного законодательства", - сказал политик.Он также отметил, что "нарушений, способных повлиять на результаты голосования на выборах в Киргизии, не обнаружено".По словам парламентария, нарушений нет, наблюдатели отмечали небольшие затруднения у части избирателей при голосовании, в частности, речь идёт о "заполнении бюллетеней"
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761154042.html
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киргизия, снг, в мире, бишкек, александр башкин
17:44 28.11.2021 (обновлено: 18:12 28.11.2021)
Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии
Миссия МПА СНГ признала парламентские выборы в Киргизии соответствующими законодательству