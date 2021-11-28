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Процедура выборов в парламент Киргизии

Процедура выборов в парламент Киргизии - РИА Новости, 28.11.2021

Процедура выборов в парламент Киргизии

В соответствии с Конституцией Киргизии (2021), Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T03:02

2021-11-28T03:02

2021-11-28T03:02

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В соответствии с Конституцией Киргизии (2021), Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов. Порядок избрания депутатов парламента определяется конституционным законом "О выборах президента Киргизской республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики" (2011).Очередные выборы в парламент Киргизии назначаются президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран парламент действующего созыва. Конституционный срок исчисляется со дня его избрания. Днем избрания парламента является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе.Указ президента о назначении дня выборов депутатов Жогорку Кенеша должен быть официально опубликован в средствах массовой информации в течение трех календарных дней со дня подписания.28 ноября 2021 года в Киргизии пройдут повторные выборы в парламент. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Повторные выборы проводятся в те же сроки, которые установлены законом. При этом сроки избирательных действий сокращаются на треть.Парламентские выборы в Киргизии проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Правом избирать депутатов обладают граждане Киргизии, достигшие 18 лет. Не имеют права голосовать граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда.Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет. При этом 54 парламентария избираются по единому избирательному округу по пропорциональной системе, 36 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе.Для проведения выборов депутатов парламента, выдвинутых политическими партиями по спискам кандидатов, вся территория Киргизии является единым избирательным округом.Проведение выборов депутатов по одномандатным избирательным округам осуществляется в избирательных округах, образуемых на основе данных, представляемых уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления не позднее трех календарных дней после назначения дня выборов.При образовании избирательных округов должны соблюдаться следующие требования: примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 20%; избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит: по пропорциональной системе – политическим партиям; по мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.Депутатом парламента может быть избран гражданин Киргизии, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда; лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке.В случае проведения повторных выборов не могут быть вновь выдвинуты кандидаты, действия которых послужили основанием для признания выборов недействительными.Выдвижение списков кандидатов в депутаты начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов.Право выдвигать списки кандидатов в депутаты имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке.Политическая партия по выборам по пропорциональной системе выдвигает список кандидатов от политической партии в количестве, не превышающем 54 кандидатов. При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство:– не более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;– не менее 15% кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;– не менее 15% кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;– не менее двух кандидатов – лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам от политических партий осуществляется на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о выдвижении кандидата принимается тайным голосованием.Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в Центральную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, а также кандидаты в депутаты по одномандатным округам обязаны внести на счет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) избирательный залог в установленном законом размере.Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по одному одномандатному избирательному округу либо одновременно по списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.Регистрация кандидатов, списка кандидатов в депутаты заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов.Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования. При проведении повторного голосования предвыборная агитация возобновляется с момента принятия решения о назначении повторного голосования и прекращается за 24 часа до начала повторного голосования.Текст и форма избирательного бюллетеня утверждаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.На выборах депутатов по одномандатным избирательным округам избирательный бюллетень содержит фамилии, имена, отчества кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой.На выборах депутатов по единому избирательному округу избирательный бюллетень состоит из двух частей. В первой части избирательного бюллетеня размещаются наименования политических партий в очередности, определенной жеребьевкой. Справа от каждого наименования политической партии размещается пустой квадрат. В конце перечня политических партий помещается строка "Против всех" с расположенным справа от нее пустым квадратом. Во второй части избирательного бюллетеня размещаются 54 пустых квадрата, пронумерованных с левой внешней стороны квадрата. Номер пустого квадрата соответствует порядковому номеру кандидата в зарегистрированном списке кандидатов политической партии.Голосование в день выборов проводится с 8.00 до 20.00. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.В день выборов в помещении для голосования члены участковой избирательной комиссии совместно с операторами проводят идентификацию избирателя по его биометрическим и персональным данным с применением оборудования по идентификации. После идентификации избирателя распечатывается чек.Избиратель предъявляет чек члену участковой избирательной комиссии, который выдает ему два бюллетеня для голосования в обмен на чек: один по единому избирательному округу и один по одномандатному избирательному округу.При выдаче избирательных бюллетеней определенный жеребьевкой член участковой избирательной комиссии регистрирует избирателя в бумажном списке избирателей, проставляет серию и номер документа, удостоверяющего личность избирателя, и расписывается в нем о выдаче избирательного бюллетеня. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в бумажном списке избирателей.Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.На выборах депутатов по одномандатному избирательному округу избиратель ставит в избирательном бюллетене соответствующую отметку в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо в позиции "Против всех".На выборах депутатов по единому избирательному округу избиратель ставит в первой части избирательного бюллетеня соответствующую отметку в одном квадрате, относящемся к политической партии. Во второй части избирательного бюллетеня, избиратель ставит отметку в одном квадрате, относящемся к порядковому номеру соответствующего кандидата, в пользу которого сделан выбор. В случае если избиратель не делает свой выбор в пользу ни одной политической партии, то ставит отметку в квадрате в позиции "Против всех".Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, представителем кандидата, политической партии, наблюдателем. В этом случае избиратель устно извещает участковую избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в соответствующие опечатанные (опломбированные) ящики для голосования для выборов депутатов по одномандатному избирательному округу и для выборов депутатов по единому избирательному округу.Избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования; избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства; а также в исключительных случаях, по решению соответствующей избирательной комиссии, военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах, сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, избиратели, работающие вахтовым методом, участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если они постоянно проживают на территории избирательного участка, в который входят по месту своего расположения места их временного пребывания, голосуют по месту своего пребывания. Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить таким избирателям возможность голосования вне помещения для голосования за один календарный день до дня голосования.ЦИК на основании протоколов избирательных комиссий путем суммирования содержащихся в них данных производит подсчет голосов избирателей, поданных по избирательному округу за каждого кандидата, каждую политическую партию и за каждого кандидата из списка кандидатов.Из распределения депутатских мандатов по избирательному округу исключаются политические партии, списки кандидатов которых получили: менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в целом по республике; менее 0,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по каждой области, городам Бишкек и Ош.Политические партии, за списки кандидатов которых подано 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в целом по республике; 0,5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по каждой области, городам Бишкек и Ош, допускаются к распределению депутатских мандатов.Центральная избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу за списки кандидатов политических партий. Эта сумма голосов избирателей делится на 54 – число депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу. Полученный результат есть первое избирательное частное (квота для получения одного мандата).Затем число голосов, полученных каждым списком кандидатов, участвующим в распределении депутатских мандатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть полученного в результате деления числа есть число депутатских мандатов, которое получает соответствующий список кандидатов.Если после этого остаются нераспределенные мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть (остаток) числа, полученного в результате деления. При равенстве дробных частей преимущество отдается тому списку кандидатов, за который подано больше голосов избирателей. При равенстве чисел голосов избирателей преимущество отдается списку кандидатов, представленному на регистрацию раньше.При распределении мандатов, полученных политической партией, первоначально распределению подлежат не менее 30% от общего числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей. В случае если кандидаты женского пола из списка кандидатов политической партии не получили голоса избирателей, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей порядку размещения кандидатов женского пола в списке политической партии, установленному при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии.Затем 70% от общего числа мандатов распределяются между кандидатами, за порядковый номер которых отдано наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. При этом позиции кандидатов в списках кандидатов политической партии перемещаются в нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов избирателей.В случае равенства набранных голосов избирателей между кандидатами из списка кандидатов одной политической партии последовательность позиций кандидатов в списке кандидатов определяется в соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии.Если после распределения мандатов между кандидатами по количеству набранных голосов избирателей остаются незанятые мандаты, их распределение производится между кандидатами из списка кандидатов политических партий в соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации списка в ЦИК. При этом очередность кандидатов в списке кандидатов политической партии определяется в зависимости от количества набранных кандидатами голосов избирателей, а дальнейшая очередность оставшихся кандидатов определяется в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации списка в ЦИК.По результатам выборов политической партии может быть предоставлено не более 50% от общего количества депутатских мандатов в Жогорку Кенеше по пропорциональной системе.Избранным депутатом по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по данному одномандатному избирательному округу. При равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, предоставивший раньше по дате и времени полный пакет документов для регистрации.Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша осуществляется Центральной избирательной комиссией в двухнедельный срок со дня определения результатов выборов.Жогорку Кенеш собирается на свою первую сессию не позднее 15 дней после определения результатов выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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