https://ria.ru/20210829/kirgiziya-1747704306.html

Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября

Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября - РИА Новости, 29.08.2021

Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября

Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября, соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T07:41

2021-08-29T07:41

2021-08-29T07:41

в мире

киргизия

сооронбай жээнбеков

садыр жапаров

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БИШКЕК, 29 авг - РИА Новости. Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября, соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров.Согласно конституции Киргизии, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, законодательное собрание состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Согласно внесенным в закон о выборах изменениям, депутаты избираются по смешанной избирательной системе. Так, 54 нардепа избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу и 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов, победу одержал Садыр Жапаров.

https://ria.ru/20210507/kirgiziya-1731397931.html

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в мире, киргизия, сооронбай жээнбеков, садыр жапаров