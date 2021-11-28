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Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой

Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой - РИА Новости, 28.11.2021

Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 2 декабря, так... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:57

2021-11-28T19:57

2021-11-28T19:57

политика

владимир путин

дмитрий песков

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 2 декабря, так как Кремль не анонсирует мероприятия задолго."Вы забегаете вперёд, мы пока не будем анонсировать, мы же не анонсируем задолго. Ещё далеко до второго (декабря)", - сказал Песков.

россия

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LIVE: Владимир Путин проводит онлайн встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой LIVE: Владимир Путин проводит онлайн встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой 2021-11-28T19:57 true PT17M13S

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политика, владимир путин, дмитрий песков, элла памфилова, россия