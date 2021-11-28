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Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой
Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой - РИА Новости, 28.11.2021
Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 2 декабря, так... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:57
2021-11-28T19:57
2021-11-28T19:57
политика
владимир путин
дмитрий песков
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 2 декабря, так как Кремль не анонсирует мероприятия задолго."Вы забегаете вперёд, мы пока не будем анонсировать, мы же не анонсируем задолго. Ещё далеко до второго (декабря)", - сказал Песков.
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LIVE: Владимир Путин проводит онлайн встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой
LIVE: Владимир Путин проводит онлайн встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой
2021-11-28T19:57
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РИА Новости
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политика, владимир путин, дмитрий песков, элла памфилова, россия
Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой
Пресс-секретарь президента Песков не подтвердил сообщения о встрече Путина и Памфиловой