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В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году
В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году - РИА Новости, 28.11.2021
В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году
Дата встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не определена, но в Кремле надеются, что она состоится в этом году. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:26
2021-11-28T20:00
владимир путин
джо байден
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дата встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не определена, но в Кремле надеются, что она состоится в этом году.Скорее всего, переговоры пройдут в формате видеоконференции, добавил он.В прошлое воскресенье замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что ведомство основательно занимается подготовкой саммита. По его словам, "повестка дня огромна". Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник отметила, что Вашингтон пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России.Как заявлял сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания &lt;...&gt; отношений".
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владимир путин, джо байден, сша, дмитрий песков, россия
19:26 28.11.2021 (обновлено: 20:00 28.11.2021)
 
В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году

В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет по видеоконференции в этом году

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дата встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не определена, но в Кремле надеются, что она состоится в этом году.

"Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Скорее всего, переговоры пройдут в формате видеоконференции, добавил он.
В прошлое воскресенье замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что ведомство основательно занимается подготовкой саммита. По его словам, "повестка дня огромна". Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник отметила, что Вашингтон пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России.
Как заявлял сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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