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В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году

В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году - РИА Новости, 28.11.2021

В Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году

Дата встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не определена, но в Кремле надеются, что она состоится в этом году. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:26

2021-11-28T19:26

2021-11-28T20:00

владимир путин

джо байден

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дата встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не определена, но в Кремле надеются, что она состоится в этом году.Скорее всего, переговоры пройдут в формате видеоконференции, добавил он.В прошлое воскресенье замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что ведомство основательно занимается подготовкой саммита. По его словам, "повестка дня огромна". Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник отметила, что Вашингтон пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России.Как заявлял сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".

https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html

сша

россия

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владимир путин, джо байден, сша, дмитрий песков, россия