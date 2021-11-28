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Россия доказала Западу, что Украина принадлежит Москве
Business Insider: Россия доказала Западу, что Украина принадлежит Москве - РИА Новости, 28.11.2021
Россия доказала Западу, что Украина принадлежит Москве
США должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, поскольку эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:44
2021-11-28T18:44
политика
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, поскольку эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.Как отметил автор, Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая спровоцирует конфликт с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий — и она сделает для этого все возможное, полагает Глэзер."Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки", — говорится в статье.Россия уже доказала, что готова нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет колумнист. Штаты, напротив, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил он.
https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html
https://ria.ru/20211127/udar-1761048396.html
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политика, украина, сша, нато, россия
16:44 28.11.2021 (обновлено: 18:44 28.11.2021)
 
Business Insider: Россия доказала Западу, что Украина принадлежит Москве

Business Insider: политика США на Украине спровоцирует ядерную войну с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, поскольку эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.

"Собирается ли (лидер США Джо. — Прим. ред.) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией", — считает он.

Как отметил автор, Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая спровоцирует конфликт с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий — и она сделает для этого все возможное, полагает Глэзер.
"Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки", — говорится в статье.
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