https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 28.11.2021
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хотел бы начала конфликта между Россией и НАТО, страны "сделают все возможное", чтобы его... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T07:39
2021-11-28T07:39
2021-11-28T07:39
в мире
венгрия
европа
нато
петер сийярто
мид венгрии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_4bbf3bb39282aa06aaf5af5ef18cf725.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хотел бы начала конфликта между Россией и НАТО, страны "сделают все возможное", чтобы его избежать."Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.Министр отметил, что, как член НАТО, Венгрия имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. В то же время Сийярто пообещал, что Будапешт будет "всеми силами" стараться предотвратить конфликт между НАТО и Россией.
https://ria.ru/20211128/es-1761100542.html
венгрия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:0:1936:1451_1920x0_80_0_0_5c5a603c4cb6dd0cceb08c987f84c52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, европа, нато, петер сийярто, мид венгрии, россия
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что никто в Европе не хочет войны между Россией и НАТО