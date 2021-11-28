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Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хотел бы начала конфликта между Россией и НАТО, страны "сделают все возможное", чтобы его... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:39

2021-11-28T07:39

2021-11-28T07:39

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хотел бы начала конфликта между Россией и НАТО, страны "сделают все возможное", чтобы его избежать."Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.Министр отметил, что, как член НАТО, Венгрия имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. В то же время Сийярто пообещал, что Будапешт будет "всеми силами" стараться предотвратить конфликт между НАТО и Россией.

https://ria.ru/20211128/es-1761100542.html

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россия

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